Fortuna Liga, 2. forduló: A DAC vezeti a bajnokságot, három csapat száz százalékos

Nem is kezdhette volna jobban a mérkőzést a DAC, már a 4. percben megszerezte a vezetést. Ronan lapos lövését Vantruba még hárítani tudta, de a kipattanót Vida Krisztopher a hosszú saroknál a kapuba továbbította. A gólt követően is támadásban maradt a DAC, de néhány percen belül több óriási helyzet is kimaradt: előbb Taiwo elől mentettek a védők, majd Čmelík beadás helyett lőtt, Vantruba viszont védeni tudott. A 12. percben Vida ugyanolyan helyzetbe került, mint a gól előtt, a kipattanót viszont ezúttal kivédte a Pohronie kapusa. A hazai fölény a 31. percben érett kétgólosra: Čmelík az alapvonalról tette vissza a labdát Kalmár elé, aki Vantruba mellett a kapuba bombázott. A vendégek első komolyabb helyzetére a 39. percig kellett várni, ekkor a Pohronie csapatánál vendégeskedő Mészáros András próbálkozott lövéssel, de Jedličkának nem okozott gondot a védés.

Vendég helyzetekkel indult a második játékrész, de előbb Tesák bombázott hatalmas helyzetben a kapu fölé, majd Zachara késett le egy beadásról. A kihagyott helyzetek megbosszulták önmagukat: a túloldalon Taiwo kapott szép indítást, majd egy visszahúzós csellel becsapta védőjét és Vantruba mellett a hosszú alsóba helyezett. A közönség még nagyban ünnepelt, amikor a túloldalon a játékvezető büntetőt ítélt a vendégeknek, miután Oravec buktatta a Pohronie egyik játékosát. Mazan végül belőtte a tizenegyest, ezzel életben tartva a reményt az esetleges egyenlítésre. Erre pedig minden esélye meg is volt a Pohroniének, ugyanis a DAC egy időre annyira visszavett a tempóból, hogy a vendégek megérezték a lehetőséget, és sorra dolgozták ki a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzeteket. Az már más kérdés, hogy vagy a Pohronie játékosai baltázták el a ziccereket, vagy Jedlička védett, vagy pedig a kapufán csattant a labda. Peter Hyballa kettős cserével reagált a helyzetre, ez pedig meg is tette hatását: a kispadról érkező Blackman szépen lavírozott el a tizenhatos határán, majd kiugratta Vida Kriszt, aki laza bokamozdulattal a kapuba továbbított. A DAC a 88. percben adta meg a kegyelemdöfést: egy szabadrúgást követően Ronan ívelt középre, a szintén csereként beálló Ramirez pedig tisztán a kapuba fejelt.

A DAC a játék nagy részében uralta a meccset, alapos futball-leckét adott a Pohroniének és lőhetett volna akár tíz gólt is, viszont arról sem szabad megfeledkezni, hogy volt a mérkőzésnek olyan periódusa, amikor a sárga-kékek teljesen visszaestek, a vendégek pedig egyik helyzetet dolgozták ki a másik után, de nem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel. Összességében elmondható, hogy a DAC nagy arányú győzelme megérdemelt. A sárga-kékek így két fordulót követően a bajnokság élére ugrottak a zsolnaiakkal egyetemben. Kalmár Zsolt szezonbeli harmadik találatát szerzete meg a mérkőzésen, ezzel pedig vezeti a góllövőlistát.

A Slovan simán 3:0-ra legyőzte a Michalovce csapatát, amely második mérkőzésén sem tudott a hálóba találni. Bár a pozsonyiak a DAC-hoz és a Žilinához hasonlóan száz százalékosak, rosszabb gólarányuknak köszönhetően csak a harmadik helyre férnek oda.

A zsolnaiak is őrzik hibátlan formájukat, ezúttal az újjáépülőben lévő Spartak Trnavát küldték haza négy góllal. A Zlaté Moravce fontos három pontot hozott el Nyitráról, a trencséniek pedig bár vezettek a Ružomberok ellen, valójában a döntetlennel is elégedettek lehetnek. A Senica viszont meglepetésre kikapott Myjaván, a Sereď ideiglenes otthonában – a mindent eldöntő gólt Pankaričan a 87. percben szerezte.



Eredmények:

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:1)

Gólszerző: 40. Bílovský (öngól)

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 9. Julien - 22. Gerec

ŠKF Iclinic Sereď – FK Senica 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 58. Ba, 87. Pankaričan - 60. Castaňeda (11-esből).

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 1. Abena, 21. Daniel, 70. Moha

FC DAC 1904 – FK Pohronie 5:1 (2:0)

Gólszerzők: 4., 75. Vida, 30. Kalmár, 54. Taiwo, 88. Ramírez – 56. Mazan (11-esből)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 4:2 (2:0)

Gólszerzők: 16. Vallo, 40. Králik, 69. Balaj, 77. Bernát - 53., 88. Mitrea (a másodikat tizenegyesből),

Piros lap: 72. Halilovič



A bajnokság állása:

(tt)