Európa-liga – Hyballa: „Fontos, hogy 1-2 gólt lőjünk és Jedlička egyet se kapjon“

Peter Hyballa az előző mérkőzéseken látottakkal kezdte beszédét. Elmondása szerint a Cracovia elleni visszavágón a 120-ból 70-80 percet játszottak jól, de a csapat kemény mentalitásról tett tanúbizonyságot. A Zlaté Moravce ellen azonban lényegesen gyengébb teljesítményt nyújtottak: két helyzetet kihagytak, mire a hazaiak megszerezték a vezetést, de aztán újfent megmutatták, hogy nyerni akarnak, és sikerült is megfordítaniuk a mérkőzést. A vezetőedző azt is elismeri, hogy szerencsére is szükségük volt a győzelemhez, na meg persze Jedlička bravúros védéseire.

„Jól kezdtük a szezont, most újabb fontos mérkőzés előtt állunk egy nehéz ellenféllel szemben. Támadásban nagyon erősek, de a védekezésük is jól működik, valamelyest olyan stílusban futballoznak, mint a Cracovia. A párharc előtt 50-50 százalékos esélyt látok a továbbjutásra. Szeretnénk továbbjutni a harmadik körbe, ezért fontos lesz, hogy holnap győzzünk, lőjünk 1-2 gólt és Jedlička egyet se kapjon“

– mondta Hyballa.

Ami a játékosokat illet: a vezetőedző szerint mindenki rendben van, senki sem sérült. Az időhiány miatt nincs túl sok idejük edzeni, ezért a felkészülés inkább mentális szempontból zajlik.

Kristián Koštrna egyetértett Hyballával a továbbjutási esélyeket illetően. Elmondása szerint az edzőkkel kielemezték a görögök játékát, megfigyelték, hogy mi az erősségük és mi a gyengéjük.

„Bízom benne, hogy holnap győzünk, és kedvező eredménnyel utazunk majd a visszavágóra. A ViOn elleni mérkőzés óta mindenki fitt, jó a hangulat az öltözőben. Fontos, hogy rendet tegyünk a fejünkben“

– nyilatkozta Koštrna.

Hyballa szerint számukra előnyt jelent, hogy már három nehéz mérkőzést lejátszottak, míg az ellenfélnek ez lesz az első tétmeccse. „A Cracovia és a ViOn ellen is megmutattuk, hogy erőnlétileg jobban állunk, mint az ellenfél. Pontosan ezt várom a holnapi mérkőzésen is“ – tette hozzá a vezetőedző.

A DAC edzője elmondta: igyekeznek kielemezni, hogy a csapat miért kezdi a találkozóit gyengén és csak a végére pörög fel kellően. „A Cracovia ellen a második percben kaptunk gólt egy védekezési hibát követően. Fiatal csapatunk van, nem csoda, hogy ez rosszul hatott rájuk. Viszont a félidőben lehetőség van rá, hogy változtassunk bizonyos dolgokon, így történhet meg, hogy a szünet után már javulás látható. Bízom benne, hogy holnap az első és második félidő is remek lesz“ – jelentette ki Hyballa.

A nyár folyamán nem kis átalakuláson ment át a DAC védelme, hiszen Tomáš Huk és Ľubomír Šatka is távozott a sárga-kékektől, de egyúttal érkeztek is játékosok a helyükre. „Kružliaknak biztos a helye a kezdőben, igazi vezéregyéniség. Viszont vannak még hiányosságai, amiben fejlődnie kell, például a támadások segítésében“ – állapította meg Hyballa, majd hozzátette: Oravec és Beskorovainyi is remek védő, de még meg kell szokniuk a DAC stílusát, ugyanis előző csapataikban teljesen más szerepkörben játszottak. Ami Matúš Malýt és Csóka Dánielt illeti – Hyballa szerint ők inkább a jövő generációját képezik.

Viszont a vezetőedző több lehetőség közül választhat a védelem összeállításakor, így például Vida Mátét és Koštrnát is visszavonhatja a hátsó alakzatba.

Giannis Anastasiou, a görög csapat edzője elmondta: csapatára nehéz szezon vár, amely egyből az Európa-liga selejtezőjével kezdődik.

„Örülünk, hogy itt lehetünk Dunaszerdahelyen. Készen állunk a holnapi játékra, a célunk az, hogy továbbjussunk az Európa-liga selejtezőjének harmadik körébe. Tavaly a Dinamo Breszt elleni kiesés egy lecke volt számunkra, de a nyarat a felkészüléssel töltöttük, és az a célunk, hogy minél jobban játsszunk“

– nyilatkozta Anastasiou.

A görög vezetőedzőt Spyros Risvanis, a csapat védője kísérte el, aki elmondta: ebben a pillanatban nehéz 100 százalékosan felkészültnek lenniük, de sokat edzenek. Emellett meg akarják mutatni a mentalitásukat, és ha sikerül, jó eredményt elérni.

A DAC és az Atromitosz EL-összecsapására csütörtökön 20:30-kor kerül sor a MOL Arénában.

Fotók: A MOL Arénában hangolódtak a sárga-kékekre az athéniak (KÉPGALÉRIA)



(tt)