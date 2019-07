DAC: Veselovský rekordot döntött azzal, hogy pályára lépett a ViOn ellen

A vasárnapi, ViOn-DAC (1:2) szezonnyitó bajnoki mérkőzésen négy új arcot láthatott a közönség sárga-kék mezben. Míg Kružliak, Beskorovainyi és Ramirez már korábban is szerepelt a szlovák élvonalban, más csapatok mezében, egy újonc is lehetőséget kapott Peter Hyballa vezetőedzőtől. Dominik Veselovský, aki múlt pénteken töltött be 17. életévét, nem is kaphatott volna szebb születésnapi ajándékot.

Veselovský debütálása napján 17 éves és két napos volt, amivel a legfiatalabb játékos lett, aki élvonalbeli bajnoki mérkőzésen valaha is pályára lépett a DAC színeiben! Igaz, nagyon szoros volt a harc, hiszen Roland Černák mindössze 2 nappal volt nála idősebb az első bajnokiján. Roli 2014. júliusában kapta meg a lehetőséget, négy nappal a 17. szülinapját követően.



Minden idők 15 legfiatalabb játékosa a DAC élvonalbeli szereplése során:

VESELOVSKÝ Dominik 19.7.2002 21.7.2019 17 0 2 ČERNÁK Roland 22.7.1997 26.7.2014 17 0 4 DEMETER Szabolcs 8.7.1991 26.5.2009 17 10 18 PAJIĆ Sladjan (SRB+AUT) 28.3.1992 10.4.2010 18 0 13 DIVKOVIĆ Marko (CRO) 11.6.1999 22.7.2017 18 1 11 ALUKU Esmerald (ALB) 31.12.1998 18.2.2017 18 1 18 ERŐS Juraj 14.8.1978 16.10.1996 18 2 2 NÉMETH Jozef 7.8.1981 23.10.1999 18 2 16 NÉMETH Zsolt 1.2.1991 13.5.2009 18 3 13 MIKLÓS Imrich 18.2.1974 31.5.1992 18 3 13 MOLNÁR Peter 4.6.1973 29.9.1991 18 3 25 NAGY Ladislav 24.1.2001 24.5.2019 18 4 0 BOJNANSKÝ Michal 20.6.1995 9.11.2013 18 4 9 HRAZDÍLEK Michal 28.6.1995 29.11.2013 18 5 1 LÉNÁRTH Tamás 7.6.1990 22.11.2008 18 5 15

Megj: a játékos neve után a születési dátuma, bemutatkozásának dátuma és kora (év, hónap, nap)

Egyébként az élvonalban eddig kereken 50 tizenéves játékos kapott lehetőséget pályára lépni a DAC színeiben.

Veselovský még egy sorrend élére kerülhet, az pedig a legfiatalabb góllövőjé. Černák 17 éves és 25 napos volt, amikor 2014. augusztus 16-án az ő találatával a DAC legyőzte a Myjavát. Veselovskýnak a bajnokság 4. fordulójáig van ideje, hogy ebben a rangsorban is átvegye a vezetést.



