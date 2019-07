„Játsszuk a focit, és nemcsak rugdossuk előre a labdát”

„Amióta megvásároltam a klub többségi tulajdonrészét, a mostani lesz az első olyan szezon, hogy már kész a stadion, az akadémia és az a csapat, amellyel már évek óta dolgozunk. Meg vagyok róla győződve, hogy most vagyunk legjobban felkészülve a szezonra” – húzta alá Világi Oszkár.

Hozzátette, a klubrekordokat hozó 2018/19-es idény után továbbra is a fiatalokon van a hangsúly, és szükségesnek látja az akadémia által képviselt tudás színvonalát tovább emelni. „A trénerek az időről időre megvalósuló képzéseik által egyre érteni a fogják és a játékosokkal is megértetik a modern futballt. Ez pedig már kezdi is meghozni a gyümölcsét, hiszen megvannak az első játékosok, akik felkerültek az A-csapatba és a felkészülési mérkőzéseken játszottak is.

Kiemelte, hogy a klub jól működik, jókedvű az atmoszféra és mindenki eltökélten vág neki az új szezonnak.

Jan Van Daele sportigazgató arra emlékeztetett, hogy Hyballa főedző kérése az volt, hogy tartsák egyben a csapatot, ugyanakkor tisztában is volt vele, hogy a jó eredmények miatt megnőtt játékosaik iránt az érdeklődés.

„Mi nem vagyunk nagy halak az európai fociban, és olyan ajánlatok jöttek, amelyeket nem lehetett visszautasítani, emiatt Tomáš Huk és Ľubomír Šatka is távozik“ – húzta alá.

Mint mondta, Kalmár Zsolt iránt is nagy volt az érdeklődés, de az edző őt különösen szerette volna megtartani, és ez végül sikerült.

Peter Hyballa maga is megjegyezte, örül a fiatal, erős csapatnak és az azt övező filozófiának. „Egyetértek a csapat működésével, és ehhez hozzátartozik, hogy néha a legjobb játékosaink távoznak, de úgy gondolom, a mi munkánkkal is sikerült felkészítenünk őket egy magasabb szintű bajnokságra“ – fogalmazott.

Kifejtette, hogy a magas letámadást érintő játékfilozófiát ma már nemcsak a trénerek adják át de a vezéregyéniségek is az új és fiatal játékosoknak, akik ezáltal gyorsabban adaptálódnak.

„Még fiatalabb a csapatunk, mint tavaly, de egy évvel tapasztaltabbak is vagyunk. Bízunk a stílusunkban, és hogy a fiatalokkal azt játszhatjuk, amit akarunk. A cél az európai kvalifikáció és hátha sikerül megelőznünk a Slovant” – vázolta fel Hyballa.

Kalmár Zsolt kifejtette, megtiszteltetésnek veszi és örül a csapatkapitányi kinevezésnek. Úgy véli, noha fiatal a DAC csapata, nagy benne a potenciál és sok egyéni kvalitás jellemzi.

A magyar középpályás beszélt arról is, mi győzte meg a maradásról.

„Voltak lehetőségeim, de úgy érzem, hogy nem lett volna akkora előrelépés. Itt megkapom a bizalmat és a lehetőséget, amit szeretnék. A legfontosabb, hogy játékban legyek. Az itteni filozófiával kiemelkedő teljesítményt tudok nyújtani. Mi itt játsszuk a focit, és nemcsak rugdossuk előre a labdát” – fogalmazott.

Több játékos távozott a DAC-tól, ám elsősorban azokról esett szó, akik érkeztek. Dominik Kružliak a rózsahegyiek csapatkapitányként szerződött Dunaszerdahelyre. Hyballa vele kapcsolatban kiemelte, hogy tipikus vezéregyéniség, aki nagy felelősséget vállal magára. „Láthattuk játszani csütörtökön – együtt kell még élnie a játékstílusunkkal, de kommunikatív és jól tudja irányítani a játékosokat.

Szó esett az ukrán Danylo Beskorovainyiról is, akiről a vezetőedző elmondta, hogy egy magas, jó felépítésű, harcos védő, aki támadásoknál is veszélyesen fejel. Matej Oravec kapcsán azt húzta alá, hogy ő egy kész játékos, aki egyből az A-csapatban futballozhat, ugyanakkor még gyorsulnia kell a passzoknál és a párharcoknál. A 20 éves venezuelai Eric Ramirez már hosszabb ideje figyelték, és ugyan fizikailag még nem száz százalékos, a Krakkó ellen is megmutatta erényeit.

Az érkezők közül kiemelte a védő Matúš Malýt, illetve a támadó Jakub Švecet és a ghánai Zuberu Sharanit, akik gyors és technikás labdarúgók, ugyanakkor Hyballa szerint még formálódniuk kell a DAC játékstílusához.

Végül, de nem utolsósorban mind a sportigazgató, mind a vezetőedző sokat hangoztatta az akadémiától az A-csapathoz érkező, a napokban még csak a 17. életévét betöltő Dominik Veselovský nevét, akit Hyballa a klub legnagyobb tehetségének tart.

„Tipikus 10-es játékos, aki jól lát a pályán, és nagyon pozitív nála, hogy nem nyomasztják a dolgok. 10 éven keresztül edzettem fiatalokat és rá a csapat legnagyobb tehetségeként tekintek” – húzta alá.

Jan Van Daele szerint a Vasas elleni mérkőzésen mutatott teljesítménye győzte meg őket, hogy szerződést kínáljanak neki az A-csapatba, ennek ténye pedig azt igazolja, hogy a felnőtt csapat és az akadémia között jól megy az együttműködés.

Hyballa annak jelentőségéről is szót ejtett, hogy a Somorja lett a DAC farmcsapata. „Ezáltal a kispadon ülő játékosainknak lehetősége nyílik második ligás mérkőzéseket vívni, ami sokat jelent számukra” – húzta alá.

A lengyelek elleni Európa-ligás selejtező visszavágója kapcsán elmondta, hogy amennyiben sikerült olyan teljesítményt nyújtani, mint az első meccs második félidejében, akkor van keresnivalójuk Krakkóban.

„Tiszteljük az ellenfelet, de nem akarok olyan nagy tiszteletet látni, mint az első húsz percben. Haragudtam az 1:1 miatt, mert jobbak voltunk, de az esélyeket továbbra is 50-50%-ban látom” – szögezte le.

