DAC - Divković: Nagy esélyünk van a továbbjutásra

„Örültem a találatomnak és a csapat teljesítményének egyaránt, bár tisztában vagyunk vele, hogy tudunk még jobban is futballozni. A Cracovia szintén egy remek gárda, tehát a továbbjutás kérdése nyitott maradt. Már ma elkezdjük a visszavágóra való felkészülést, amely előtt nagy esélyünk van a következő körbe jutásra” - osztotta meg érzéseit a csütörtök estéről Marko Divković.

A húszesztendős horvát csatár első „európai” gólját lőtte. "Boldog vagyok, amiért sikerült tegnap betalálnom. Befutottam a tizenhatosba, hozzám pattant a labda, amit igyekeztem gyorsan lekezelni és minél pontosabban kapura lőni. A hálót érintő labda látványa mindig csodálatos érzés, ez azonban egy még magasabb szint. Kimondhatatlanul boldog voltam.”

Divkovićnak a csütörtöki volt a negyedik mérkőzése az Európa Ligában, harmadik alkalommal lépett pályára a kezdőcsapat tagjaként. Tavaly a Dinamo Tbiliszi elleni visszavágón és a Dinamo Minszk elleni párharc mindkét összecsapásán kapott lehetőséget. „Úgy vélem, tegnap mi voltunk a jobb csapat, de megismétlem: tudunk jobban is futballozni. Tényleg nagyon jó esélyünk van a továbbjutásra. A futballban sosem tudhatod, mi történhet.”

A csapattársaihoz hasonlóan a vinkovcei származású futballista is érzékelte a remek kulisszát, amit a szurkolók teremtettek. „Fantasztikus volt a hangulat, mint azt a saját stadionunkban már megszokhattuk. A pályán is láttuk, hogy mindkét szurkolótábor közös koreográfiát alkotott meg. Ez egy szép és rendkívüli dolog, és ezért is már nagyon várom a visszavágót. Bízom benne, hogy a szurkolóink Krakkóba is nagy számban kísérnek el minket és közösen megküzdünk a továbbjutásért” - teszi hozzá eltökélten.

Marko Divković a DAC 22. gólját szerezte az európai kupasorozatokban és ő lett a 13. olyan játékos, akinek ez a DAC mezében sikerült.



A DAC 22 góljának a szerzői a KEK-ben, az UEFA-kupában és az Európa Ligában:

4 - Mičinec

3 - Majoros, Bayo

2 - Pavlík, Takáč

1 - Medgyes J., Kašpar, Liba, Šoltés, Szaban, Pačinda, Vida K., Divković



fcdac.sk