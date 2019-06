FC DAC 1904: Korábbi szlovák bajnok érkezik a védelembe!

Márciusban töltötte be mindössze a 21. életévét, de már bajnoki cím és az Európa-liga csoportkörében szerzett gól is szerepel a neve mellett. Matej Oravec, a nagyszombati Spartak neveltje, aki tavasszal a Podbrezová együttesében szerepelt, a sárga-kék védelem újabb erősítése.

A Nagyszombatból származó huszonegy esztendős futballista pénteken sikeresen átesett az orvosi kivizsgálásokon, majd 2022 nyaráig szóló, hároméves szerződést kötött a klubbal. Ezt követően pedig elutazott az új csapattársai után Telkibe.

Oravec a nagyszombati Spartak neveltje, ahol fokozatosan küzdötte fel magát a felnőttcsapatba. 2016 júliusában mutatkozott be az élvonalban, ahol azóta 51 alkalommal szerepelt. A 2017/18-as szezonban bajnoki címet szerzett a Spartakkal, tavaly ősszel pedig részese volt az együttes bejutásának az Európa-liga csoportkörébe. Ott ráadásul sikerült is betalálnia: az Anderlecht Brüsszel elleni 1:0 alkalmával ő szerezte a találkozó egyetlen gólját. A nemzetközi színtéren (is) nyújtott teljesítményéért felkerült a legjobb 21 éven alatti, Európában futballozó játékost díjazó Golden Boy 2018 nevezettjeinek bővített listájára. Télen két és fél évre Podbrezovára igazolt, ahol 14 bajnoki találkozón lépett pályára. Oravec az ifjúsági válogatottakat is megjárta, jelenleg a 21 éven alatti nemzeti csapat tagja.

„Bár még csak 21 esztendős, Matej felső szintű, gazdag tapasztalatokkal rendelkező futballista. Az Európa-liga csoportkörében öt mérkőzést játszott végig, a gólszerzés örömét is átélhette. Az U21-es válogatott tagja, ráadásul több poszton is bevethető a védelemben. A neve már régebb óta szerepelt az áhított erősítések listáján és nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadta az ajánlatunkat” - jelentette ki Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.



(fcdac.sk)