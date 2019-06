DAC - Koštrna: Szeretnénk valamilyen kupát nyerni Dunaszerdahelynek

Immár két hete tart a DAC felkészülése, a játékosok már az első két mérkőzést is abszolválták. „A felkészülés kemény, mint mindig, mindennap két gyakorlásunk van. Két barátságos mérkőzés áll már mögöttünk, amelyeken nem a végeredmény volt a lényeg, hanem az erőnlét megszerzése. Úgy gondolom, egészen jó találkozókat játszottunk annak ellenére is, hogy nem a legerősebb összeállításban léptünk pályára, hiszen hiányoztak azok, akik a válogatottbeli kötelezettségeik miatt csak később csatlakoztak hozzánk. A lehetőséget kapó futballisták azonban remekül helytálltak és megküzdöttek a csapatbeli helyükért. Főleg a támadójátékunk volt kiváló, hiszen kilenc gólt is lőttünk, másrészt viszont túl sokszor kapituláltunk. De ahogy azt már említettem, ezeken a találkozókon nem a végeredmény az elsődleges szempont. Fontos, hogy mindenki lehetőséget kapjon és megmutathassa magát az edzőnek, emellett pedig az erőnlétünket is sikerült fejlesztenünk” – mondja Kristián Koštrna, aki Eric Davis után a DAC játékoskeretének második legidősebb tagja. Ennek megfelelően, a Somorja elleni mérkőzésen ő viselte a kapitányi karszalagot.

„Az edzések érezhetőbben keményebbek, mint a bajnoki idény alatt. Természetesen a szezon során is vannak nehezebb gyakorlásaink, de akkor főleg a soron következő ellenfelekre készülünk fel. Ez az időszak arra van, hogy megfelelő erőnlétet szerezzünk és az egyes taktikai elemeket is begyakoroljuk” – állapította meg a 25 éves jobbhátvéd, aki a Somorja elleni mérkőzésen a góllövők közé is feliratkozott. A Divković ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt lazán a labda alá nyesve végezte el, amely a kapu közepébe hullott. „Már reggel az öltözőben megmondtam a srácoknak és az edzőknek, hogy ha tizenegyeshez jutunk, akkor a ’Panenkás’ megoldást választom. Be is tartottam a szavam” – mondta mosolyogva.

Szerdán az új szezonra való felkészülés harmadik összecsapása vár a sárga-kékekre. A magyarországi Bük városában 17:00 órakor az orosz élvonalbeli FC Ahmat Groznij együttesével találkozik a csapat. „Az edző már a mai videóelemzés során megemlítette, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk. Tudjuk, hogy az orosz csapatok nagyon agresszív futballt játszanak. Ellenfelünk az orosz élvonal tagja, amely nagyobb minőséget képvisel a miénknél. Egy jó ellenféllel találkozunk, és arra számítok, hogy nálunk azok a srácok is pályára lépnek majd, akik a hétvégén nem futballoztak, vagy csak most térnek vissza Dunaszerdahelyre. Azt várnám, hogy erősebb összeállításban futunk ki a pályára, és jó mérkőzést játszunk egy minőségi ellenféllel. Az orosz a krakkói Cracoviához hasonló erősségű együttes. Sőt, talán még picit jobbak is a lengyeleknél, ellenben a felkészülés más, mint az Európa-liga.”

A nyári felkészülés első hetét tehát már abszolválták a játékosok, akikre mostantól kissé csökkenő intenzitású gyakorlások várnak. Majd az új szezon rajtja. „Már nem számítok kemény futásokra az elkövetkező napokban. Az edző valószínűleg szeretne labdás játékokat beiktatni az edzésfolyamatba, esetleg valamiféle labdakérő gyakorlatokat, és igyekezni fog minél jobban felkészíteni a kezdőcsapat tagjait. A felkészülés azonban egy dolog, a tétmérkőzések már teljesen másról szólnak. A következő idényben is lesz miért futballozni, szeretnénk valamilyen kupát nyerni Dunaszerdahelynek. Biztosan nehéz dolgunk lesz, de bízom benne, hogy végül sikerrel vesszük az akadályokat.”



fcdac.sk