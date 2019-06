DAC: Péntektől lehet megvásárolni a bérleteket a 2019/20-as idényre

A DAC 1904 futballklub lehetőséget kínál szurkolóinak a 2019/20-as szezon mind a 16 hazai mérkőzésére szóló bérletek megvásárlására. Figyelem! Az első napokban a vásárlás csak az előző szezonra érvényes bérletek tulajdonosainak lehetséges!

A SZEZONBÉRLET ELŐNYEI:

A hűség bérletvásárlással való kimutatása mindenképp kifizetődik!

- a legtöbb típusú szezonbérlet ára kedvezőbb az átlagos belépő áránál

- tulajdonosa ingyenesen kapja meg a DAC CLUBCARD klubkártyát

- a bajnoki szezon mind a 16 hazai mérkőzésére érvényes (az esetleges play-offon kívül)

- ingyenes belépést biztosít a Slovnaft Cup hazai találkozóira

- ingyenes belépés a MOL Arénában megrendezett felkészülési mérkőzésekre

- elővásárlási jog az Európa-liga hazai összecsapásaira

- elővásárlási jog az esetleges play-off hazai találkozóira

- 5%-os kedvezmény a DAC store-ban történő vásárlásokra

- nem kell oldania a hazai mérkőzésekre szóló belépők beszerzését

- állandó garantált hely az egész szezonban a lelátó ugyanazon helyén

- elővásárlási jog a 2020/21-es idényre szóló szezonbérletekre

- Cashless kártyaként is használható

- ajándékként egy exkluzív, nyakba akasztható DAC-kulcstartóval kedveskedünk önnek

A VIP Silver előnyei – a fentebb említettek mellett:

- a kiemelt mérkőzésekre is a standard meccsek árát fizeti

- Gasztronómiai élmény svédasztalos formában: SILVER menü - meleg büfé + desszert (all you can eat) az árban; a Villa Rosa mesterszakácsa, Bindics Imre által összeállított étlappal

- borfröccs és víz/szóda az árban a mérkőzés végéig

- bor a félidőben ingyen

- belépés már 2 órával a mérkőzés előtt

- bár cashless-vásárlás lehetőségével

- kellemes hangulat az A tribün kényelmes környezetében

- SILVER level VIP ülőhelyek a főtribün centrális részén

A VIP Silver előnyeihez képest a VIP Silver+ további kínálata:

- Luxus VIP Gold level ülőhelyek a főtribün középső részén

ÉRTÉKESÍTÉS

A bérletek értékesítése több fázisban zajlik majd. Az első fázisban a 2018/19-es évad bérleteinek tulajdonosai (a következő 3 fajta bérlet tulajdonosai: egész szezon, félszezon, TOP6 rájátszás) érvényesíthetik az elővásárlási jogukat. Nyitva tartás – az első fázis:

Péntek, 2019.06.07.

14.00-19.04: a MOL Aréna recepciója, főtribün

Szombat, 2019.06.08.

10.00-16.00: a MOL Aréna recepciója, főtribün

Vasárnap, 2019.06.09.

09.00-14.00: a MOL Aréna recepciója, főtribün

Hétfő, 2019.06.10. – kedd, 2019.06.11.

14.00-19.04: a MOL Aréna recepciója, főtribün

A jegypénztárakban készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges (30 euró felett).

A szezonbérletek árusítása ezek után az időpontok után is folytatódik, a nyitvatartási órákról később adunk tájékoztatást.

Az első öt nap során (2019. június 7-11.) az eladás csak a fentebb említett, 2018/19-es szezonbérlettel rendelkezőkre korlátozódik. A 2018/19-es szezonra érvényes bérlet tulajdonosának jogában áll megtartani helyét, esetlegesen másik helyet választani – ez alól kivételt képeznek más bérlettulajdonosok helyei, illetve a B3-as szektor. Az új szezonbérlet megvásárlása pillanatában megszűnik az elővásárlási jog a korábbi helyekre. A bérletek tulajdonosainak a vásárláskor be kell mutatniuk a 2018/19-es szezonbérletet. Ezt követően az összes fennmaradó hely szabadon megvásárolhatóvá válik.

Minden szezonbérlet megvásárlásakor ki kell tölteni a Klubkártya regisztrációs formanyomtatványt. A regisztrációs űrlapok a pénztárakban is elérhetőek lesznek, ám a vásárlás felgyorsításának érdekében arra kérjük a szurkolókat, hogy töltsék le és nyomtassák ki az űrlapot, majd vásárláskor kitöltve és aláírva nyújtsák be.

A DAC CLUBCARD új klubkártyáról itt olvasható bővebben.

ÁRJEGYZÉK:

A 2019/20-as idényre szóló bérletek és belépők árlistája:

VIP SILVER

VIP Silver szezonbérlet – 450 euro DPH-val – egyszeri belépő 30 euro (standard mérkőzés) és 35 euro (kiemelt mérkőzés – Slovan, Nagyszombat, Zsolna, Trencsén és rájátszás)

A VIP belépőjegyekre nem vonatkozik kedvezmény a gyermek, nyugdíjas, egészségkárosultak és tolókocsis látogatók számára.

A VIP Silver, VIP Silver+ (céges csomagokat is készítünk) és VIP Gold belépőjegyek iránti érdeklődésüket kérjük, jelezzék a vip@fcdac.sk email címen.

C tribün (C2, C3, C4 szektorok)

Felnőttek (nem árengedményes) – 144 euro – egyszeri belépő 12 euro (klubkártyával 10 euro)

Gyerekek 15 éves korig; 65 éven felüliek; súlyos egészségkárosultak (árengedményes) – 80 euro – egyszeri belépő 7 euro (klubkártyával 5 euro)

AD, AP, BC, B1, B4, C1, D4 szektorok

Felnőttek (nem árengedményes) – 115 euro – egyszeri belépő 10 euro (klubkártyával 8 euro)

Gyerekek 15 éves korig; 65 éven felüliek; súlyos egészségkárosultak (árengedményes) – 64 euro – egyszeri belépő 6 euro (klubkártyával 4 euro)

B2, B3 szektorok

Felnőttek (nem árengedményes) – 86 euro – egyszeri belépő 8 euro (klubkártyával 6 euro)

Gyerekek 15 éves korig; 65 éven felüliek; súlyos egészségkárosultak (árengedményes) – 48 euro – egyszeri belépő 5 euro (klubkártyával 3 euro)

Tolókocsis látogatók – 32 euró – egyszeri belépő 2 euro

Tolókocsis látogató kísérője – 32 euró – egyszeri belépő 2 euro (megjegyzés: ez a típusú bérlet csak a tolókocsisoknak szánt bérlettel együtt vásárolható meg)

A korkedvezményes belépőre/bérletkre vonatkozó életkor a belépő/bérlet megvásárlásának időpontjára vonatkozik.

A kedvezményes belépőjegy/bérlet igénylésénél szükséges egy, a kedvezmény jogosultságát igazoló irat felmutatása. Az elfogadott iratok listája: személyi igazolvány / útlevél / egészségügyi igazolvány / születési bizonyítvány / gépjármű vezetői igazolvány / súlyosan egészségkárosodott (ZŤP) igazolvány.

A VIP Silver+ és VIP Gold belépőjegyek iránti érdeklődésüket kérjük, jelezzék a vip@fcdac.sk email címen.

A bérlet átruházható, tehát a tulajdonoson kívül más személy is felhasználhatja, amennyiben az adott árkategóriába tartozik.

A klub nem vállal felelősséget az elveszett bérletért. A tulajdonosnak 10 euró illetéki díjért egy új bérlet kerül kiállításra.

Egyúttal figyelmeztetjük a szurkolókat, hogy a Cashless kártyán fennmaradó kreditet már csak e hét csütörtökig, június 6-ig lehet visszaigényelni.

