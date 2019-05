Fortuna Liga, rájátszás, 10. forduló: Gólözönnel koronázta meg az idényt a DAC, jöhet az EL!

A forduló előtt már minden lényegesebb kérdés eldőlt a bajnokságban: tudni lehetet a bajnok és az Európa Liga selejtezőjében induló csapatok nevét, valamint azt is, hogy melyik együttes búcsúzik közvetlenül a Fortuna Ligától.

A DAC tavaly júliusban, a bajnokság alapszakaszának 2. fordulójában találkozott utoljára a nagymihályi csapattal hazai pályán. Arra a mérkőzésre minden DAC-szurkoló jól emlékezhet, hiszen a sárga-kékek osztálykülönbséggel (4:1) győzték le ellenfelüket.

Ezúttal az első negyedórát követően nem úgy nézett ki a dolog, hogy túl sok gólt lát majd a közönség. A 17. perctől aztán beindult a gépezet: Koštrna tizenegyesből juttatta előnyhöz a sárga-kékeket. Néhány perc múlva már 2:0 virított az eredményjelzőn – Koné egy szögletet követően fejelt a kapuba. A DAC az egész első részben irányította a mérkőzést, a nagymihályiak csak elvétve jutottak el a hazaiak kapujáig, de veszélyeztetni már nem tudtak. A 40. percben megpecsételődött a vendégek sorsa: Taiwo ellen szabálytalankodott a kimozduló Bieszczad kapus, így újabb tizenegyes következett. Ezt maga a sértett értékesítette magabiztosan.

Nem telt el sok idő a második játékrészből, Taiwo megszerezte csapata negyedik találatát is. A DAC-tól a nagymihályiaknál kölcsönben szereplő Špiriak adott rövid hazaadást, amire a nigériai csatár lecsapott, majd egy védőt lerázva magáról a kapus mellett is elment és az üres kapuba passzolt. A sárga-kékek a magabiztos előny tudatában sem ültek rá az eredményre, amikor csak tehették, veszélyeztették a vendégek kapuját. A nagyon akaró Vida Kristophernek viszont nem jött össze a hőn áhított gól: előbb egy jobbról érkező lapos beadást durrantott csúnyán a kapu fölé, majd Ronannel mehetett teljesen egyedül Bieszczadra, de a kapus kifogta a lövését. Mellékesen megjegyezhetjük, hogy ha Vida a jobb helyzetben lévő ír csapattársának passzol, akkor semmi sem menti meg a nagymihályiakat az újabb góltól. Egy perccel később viszont megszületett az ötödik gól is: Koné csatárokat megszégyenítően helyezkedett jól és lőtt védhetetlenül a kapuba.

A végén azért a nagymihályiaknak is akadt lehetőségük a szépítésre, de Diarra óriási helyzetben túlcselezte magát a hazai kapu előtt, majd Hovhannisyan fejesét Jedlička helyett a felső léc védte.

A DAC tehát igazi gólfesztivállal koronázta meg a klub történelmének legjobb szezonját. A bajnokság ugyan véget ért, de a legizgalmasabb rész még csak most jön: irány az Európa Liga selejtezője!

A nagymihályiak vereségét kihasználva a Sereď feljöhetett volna az ötödik helyre, ehhez viszont az kellett, hogy Pozsonyból elhozzák a három pontot. A papírforma szerint ez nem történt meg, az újonc simán kikapott a Slovantól, viszont így sem szomorkodhatnak, hiszen a szezonrajt előtt nem sokan számítottak rá, hogy az újonc több csapat sorsát megkeserítve a felsőházban zárja majd a rájátszást.

A rózsahegyiek egy hete a DAC ellen szerezték meg az Európa Liga selejtezőjében való indulás jogát, így a Žilina elleni utolsó bajnoki mérkőzésnek már nem volt tétje. Ettől függetlenül a rájátszásban elfáradó zsolnaiak biztos, ami biztos szétcincálták a Ružomberokot.

Győzelemmel búcsúzott a Fortuna Ligától a Podbrezová, amely a tavasszal lehengerlő játékot produkáló Senicát fektette két vállra.

A forduló előtt kiadó volt még az osztályozós pozíció. Nehezebb helyzetben az AS Trenčín volt, amelynek Nagyszombatban kellett győznie, de még így sem volt a saját kezében a sorsa. Mivel a trencséniek csak gólnélküli döntetlent játszottak a Spartak Trnavával, az aranyosmarótiak pedig otthon legyőzték a Nitrát, eldőlt, hogy az AS játszik majd osztályozót a bennmaradásért a második vonal ezüstérmesével.



Eredmények:

Felsőház

FC DAC 1904 - Zemplín Michalovce 5:0 (3:0)

gólszerzők: 18. Koštrna, 23., 69. Koné, 40., 52. Taiwo

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 4:2 (1:1)

gólszerzők: 4., 80. Boženík, 64. Holúbek, 65. Mihalík – 42. Qose, 67. Mustedanagić

ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Iclinic Sereď 3:1 (1:0)

gólszerzők: 4. Dražić, 55. Šporar, 68. Ratão – 65. Menich



Alsóház

FK Železiarne Podbrezová – FK Senica 1:0 (0:0)

gólszerző: 51. Pavúk

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra 1:0 (1:0)

gólszerző: 34. Válovčan

FC Spartak Trnava – AS Trenčín 0:0



A bajnokság végeredménye:

BL-selejtező: Slovan Bratislava

EL-selejtező: FC DAC 1904, MFK Ružomberok, Spartak Trnava (kupagyőztesként)

Osztályozó: AS Trenčín

Kieső: FK Železiarne Podbrezová



Felsőház

Alsóház

