A DAC 750. élvonalbeli mérkőzésére készül

Már csak két forduló maradt hátra a Fortuna Liga idei szezonjából. Az utolsó idegenbeli mérkőzésünkön nem lesz könnyű dolgunk a liptóiak ellen, akik az Európa-liga szereplést érő 3. hely megszerzéséért küzdenek. A Rózsahegy–DAC találkozó szombaton 17:00-kor kezdődik.

S ezt a számot a DAC szívesen összekötné 255. győzelmével (aktuális mérlegük: 254-186-309, gólarányuk: 878:1072).

A csapat már két héttel ezelőtt, a zsolnai 2:1-es győzelemmel bebiztosította második helyét és az Európa-liga 1. selejtezőkörében való szereplését. Rózsahegy is szeretne csatlakozni hozzájuk, s mindehhez már igazán közel is áll – az utolsó két forduló előtt ötpontos előnye van a negyedik Zsolnával szemben, viszont az utolsó körben éppen a sosonokhoz látogat majd.

Holoubek edző csapata tisztában van azzal, hogy az egyéves kihagyás utáni európai porondra való visszatérés a saját kezében van, ennek ellenére a jelentősnek tűnő pontkülönbség nem biztos, hogy elég lesz.

A szombati találkozó a DAC számára is nagy jelentőséggel bír, hiszen vonzó a második hely megszerzése. Valószínűleg azt kérdezik, hogyan gondolhatja ezt a DAC, hiszen már a rájátszás 7. fordulója után biztos volt számukra az ezüstérem, vagyis ez a klub eddigi legjobb élvonalbeli helyezése. Csakhogy nem csupán az összesített sorrendben szeretnének a második helyen végezni, hanem a hazai és az idegenbeli mérkőzések táblázatán is. Ehhez a döntő lépést éppen Rózsahegyen léphetik meg. Az idegenben elért eredmények sorrendjében már nem mozdulhatnak el a második helyről, de a hazai mérkőzések táblázatán még a Rózsahegy két ponttal előttük van, s amennyiben holnap nem engedik, hogy növeljék előnyüket, egy hét múlva hazai pályán a Nagymihály ellen ezt a pozíciót is megkaparinthatják.

Ezenkívül a DAC rekordjai további növeléséért is játszanak az egy szezonon belüli győzelmek számát és a begyűjtött pontokat illetően is. Ugyanakkor még mindig beérhetnek egy további klubrekordot, az 1993/94-es idényben lőtt gólok számát (62) – ehhez pillanatnyilag négy találat hiányzik.

És itt van még egy csúcs, melynek klubtörténetükben nincs párja. A jelenlegi szezonban eddig minden idegenbeli mérkőzésen lőtt gólt a DAC (egyébként az egész bajnokságban ők az egyetlenek), s ezt a mérlegüket már semmiképpen sem szeretnék utolsó idegenbeli mérkőzésükön elrontani. Csak összehasonlításképpen: ebből a szempontból az eddigi legjobb szezonjuk az 1993/94-es volt, mely során 16 mérkőzésből tizenhármon tudtak gólt szerezni. Tavaly (és tavalyelőtt is) öt olyan idegenbeli találkozójuk volt, melyen nem sikerült betalálniuk.

Hyballa mester a pénteki edzést délutánra ütemezte, melyet kései ebéd követett, majd a csapat elindult Liptóra. Tretyakov már egészséges, ez alkalommal viszont Čmelík fog hiányozni, aki a Szered elleni találkozón begyűjtötte 5. sárgáját. Bednár startja is kérdéses, aki hátfájással küszködik.

„Tudjuk, mennyire fontos a Rózsahegynek a holnapi mérkőzés, de ez ránk is érvényes. Szeretnénk visszaszerezni azokat a pontokat, melyeket egy héttel ezelőtt itthon veszítettünk el, hogy ezzel megörvendeztessük szurkolóinkat. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, az ellenfél remek formában van, tavasszal csak a Slovan otthonában kapott ki. Mindkét csapat győzni szeretne, s mindez remek mérkőzést vetít előre”

– nyilatkozta a táblázat második és harmadik helyezettjének holnapi csatájával kapcsolatban Connor Ronan, a DAC 21 éves ír középpályása.

A két csapat legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzése az élvonalban:

2018.03.10. - DAC-Rózsahegy 3:0, gólok: Černák, Pačinda, Šatka, 5111 néző

2018.05.19. - Rózsahegy-DAC 0:4, gólok: Vida K. 2, Ljubičić, Bayo, 1527 néző

2018.08.11. - DAC- Rózsahegy 2:2, gólok: Vida K., Pačinda (11 m) - Tandir, Qose, 7043 néző

2018.11.10. - Rózsahegy-DAC 0:1, gól: Bayo, 1749 néző

2019.03.17. - DAC- Rózsahegy 1:1, gólok: Taiwo - Gal Andrezly, 7722 néző

Történelem

Emlékeznek még? Tavaly ilyenkor a 2017/18-as szezon utolsó fordulójára készült a DAC azzal a tudattal, hogy ha Rózsahegyen sikerül begyűjteni a három pontot, már senki sem veheti el a csapattól a harmadik helyet és a 25 év utáni újabb európai kupaszereplést. S ugyan addig még sosem sikerült Rózsahegyen nyernie a DAC-nak, végül 2018. május 19-én egyértelmű 4:0-s győzelmével zárult a párharc. Novemberben Rózsahegyen megnyerték ottani második tavalyi találkozójukat is – akkor Bayo az év góljával döntötte el az eredményt. Összességében a liptóiak elleni legutóbbi hét mérkőzésünkön nem veszítettek (3-4-0). Érdekeség, hogy a legutóbbi 10 mérkőzésből 6 döntetlennel zárult.

A holnapi összecsapással kapcsolatos jegyinformációt itt találják meg.

Táblázatok (2018/19, a 30. játéknap után):

Teljes:

2. DAC 30 18-6-6 58:36, 60 pont

3. Ružomberok 30 14-11-5 47:27, 53 pont

Hazai pálya:

2. Ružomberok 15 10-3-2 27:9, 33 pont

3. DAC 15 9-4-2 28:14, 31 pont

Idegenben:

2. DAC 15 9-2-4 30:22, 29 pont

4. Ružomberok 15 4-8-3 20:18, 20 pont

Élvonalbeli mérleg:

DAC: 24. idény, 749 mérkőzés: 254-186-309, gólarány 878:1072

Ružomberok: 22. idény, 731 mérkőzés: 285-198-248, gólarány 947:894

Egymás elleni mérleg (a DACszemszögéből):

Teljes: 35 7-15-13, gólarány 35:41

Az ellenfél otthonában: 19 2-6-11, 14:27

A Fortuna Liga rájátszásának 9. (összesítve a 31.) fordulója:

BAJNOKI CÍMÉRT - FELSŐHÁZ

Szombat, 2019. május 18., 17:00 ó: Ružomberok-DAC, Sereď-Žilina, Michalovce-Slovan

KIESÉS ELLEN - ALSÓHÁZ

Szombat, 2019. május 18., 17:00 ó: Senica-Zlaté Moravce, Trenčín-Podbrezová, Nitra-Trnava

A Rózsahegy-DAC bajnoki mérkőzés holnap 17:00-kor kezdődik, játékvezetők Kráľovič - Štrbo, Bobko.

fcdac.sk

Mint minden tétmeccsről, holnap Rózsahegyről is élőben jelentkezünk szöveges közvetítés keretén belül. Kövesse a mérkőzést percről percre honlapunkon!