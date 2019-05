DAC-Sereď – Hyballa: Ez ma nem jött be...

Peter Hyballa (DAC): „Gratulálok a Sereďnek a megérdemeltnek mondható győzelemhez. Az első félidőben nem voltunk partiban. Kaptunk két gyors gólt, és bár volt 2-3 helyzetünk is, összességében nagypapa futballt játszottunk. Kettős cserét hajtottam végre a szünetben. A térfélcsere után szerettük volna kihasználni a szabad területeket. 6-7 lehetőségünk is akadt a gólszerzésre, az ellenfél viszont nagyon jól élt a kontratámadásokkal. Ha ilyen hatékonyan használja ki egy csapat a kontrákat, akkor nem lepődhetünk meg ezen az eredményen. Nem tudtuk kellő nyomás alá helyezni őket, és a védelmünk sem állt a helyzet magaslatán. A történelmi siker ezúttal elmaradt, nem sikerült zsinórban hatodszor is győznünk, ezért nincs jó érzésem. Négy helyen is változtattam a kezdőcsapaton, úgy látszik, ez ma nem jött be.”

Karel Stromšík (Sereď): „Nagyon boldogok vagyunk, hogy legyőztük a DAC-ot, főleg a korábbi egymás elleni meccsek eredményének ismeretében. Felelőségteljesen készültünk erre az összecsapásra, és tudtuk, hogy nehéz lesz. Dicséret illeti a fiúkat. Nagy munkát végeztek, a taktikát és a harciasságot tekintve is jól teljesítettek. Kibírták a nyomást, és nem adták fel az utolsó percig sem ebben az elképesztő hangulatban lejátszott meccsen.”

(fcdac.sk/para)