FC DAC: Török bajnokcsapat figyeli Kalmár Zsoltot

Több török portál is arról számolt be, hogy a Trabzonspor scoutjai Budapesten jártak a Magyarország–Horvátország Eb-selejtezőn, ahol megfigyeljék a DAC középpályását, Kalmár Zsoltot. A horvátok ellen Kalmár csupán bő 25 percet játszott, de a török beszámolók szerint így is jó benyomást tett a megfigyelőkre. A hatszoros török bajnokcsapat legutóbb 1984-ben nyert aranyérmet, jelenleg a 4. helyen áll a Süper Ligben.

Kalmár 2017 augusztusában az RB Leipzigtől került a DAC-hoz előbb kölcsönbe, majd tavaly nyáron 2021-ig szóló szerződést írt alá a dunaszerdahelyi együttessel. A sárga-kék csapat egyik legjobbjának számít, a bajnokság idei kiírásában eddig hat gólt szerzett.

„Több országból is van iránta érdeklődés. Törökországból és máshonnan is, de ezek egyelőre nincsenek olyan fázisban, hogy konkrétumokról tudjunk beszámolni. Zsolttal abban maradtunk, hogy a jövőjét érintő kérdésekben a bajnoki idényt követően egyeztetünk” – nyilatkozta az NSO-nak a játékos képviselője, Esterházy Mátyás.

„Miután a DAC-ban két éve kiemelkedően teljesít, és a válogatottban is stabil helye van, azon dolgozunk, hogy a nyáron esetleg klubot tudjon váltani. Nagyon jól érzi magát Dunaszerdahelyen, sokat kapott a klubtól, és a klubnál is rendkívül nagyra becsülik őt, de a DAC is partner abban, hogy ha a klub és a játékos számára is megfelelő ajánlat érkezik, akkor váltani tudjon. Prioritást jelent, hogy egy esetleges átigazolás után is olyan helyen éljen, ahol jól tudja érezni magát a családjával, hiszen a közösségi oldalán már bejelentette, hogy édesapa lesz, így ez is olyan szempont, amit figyelembe kell venni a döntésnél. Le kell azonban szögeznem, hogy a DAC különleges hely egy futballista szempontjából, ezért Zsolt sem mindenáron hagyná el ezt a stadiont”

– tette hozzá a játékosügynök.



