Fortuna Liga, rájátszás, 4. forduló: Hengerelt és ezzel újra második a DAC, bajnok a Slovan

Bár az eltiltását letöltő Christián Herc, valamint a sérüléséből felépülő Ľubomír Šatka újfent a csapat rendelkezésére állt, Peter Hyballa vezetőedző az egy héttel ezelőtti kezdőcsapatot küldte pályára.

Alig kezdődött el a mérkőzés, máris megszerezte a vezetést a DAC: Davis remekül játszotta meg a védők között Divkovicot, aki kiválóan vette át a labdát, a kimozduló kapussal szemben pedig nem hibázott. Negyed óra sem telt el, de már kétgólos volt a sárga-kékek előnye. Újfent Divkovic került a figyelem középpontjába, aki lecsapott egy gyenge hazaadásra, és a kifutó kapus mellett a hálóba pöckölte a labdát. Ezt követően is a vendégek uralták a mérkőzést, a szerediek alig jutottak el Jedlička kapujáig. Az újonc sorsa már a 36. percben megpecsételődni látszott: Ba megkapta második sárga lapját, így mehetett is zuhanyozni. A szerediek eddig a pillanatig sem volt partiban a DAC-cal, megfogyatkozva pedig csak annak örülhettek volna, ha megússzák a meccset nagy verés nélkül. Nem így történt! Még a félidő vége előtt háromgólosra növelte előnyét a DAC: Divkovicot rántották le a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Kalmár érvényesítette – Penksa csak beleérni tudott a lövésbe.

A sárga-kékek a második félidőre sem vettek vissza az iramból, ezt jelezte Vida Máté ollózós mozdulata is, a védők azonban a gólvonalon mentettek. Néhány perccel később Huk fejesét, majd Kalmár lövését kellett Penksának hárítania, az akció azonban még nem ért véget: Čmelík visszaemelte a labdát, Davis pedig az üres kapuba fejelt. Nem sokkal később Ronan 25 méterről tette próbára Penksát, a 77. percben azonban már ő is tehetetlen volt. Čmelík két védő között tartotta meg a labdát, majd a kifutó hálóőr mellett elhúzva az üres kapuba emelt. Az utolsó percekre feljöttek a szerediek, harcoltak, hogy legalább a szépítés meglegyen, de erejükből már csak veszélyeztetésre futotta.

A DAC 5:0-ra legyőzte a Sereďet, és mivel a többi eredmény is a dunaszerdahelyiek malmára hajtotta a vizet, újfent feljöttek a második helyre. Osztálykülönbség volt a két csapat játéka között, és ez már akkor is megmutatkozott, amikor a szerediek még teljes létszámban voltak a pályán. A DAC-nak ezúttal minden összejött, a játékosok között is megvolt az összhang. Az elmúlt mérkőzéseken bravúrokat halmozó Jedličkának most nem sok dolga akadt a kapuban.

Peter Hyballa a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta: a győzelmet csapattársuk, Cesar Blackman édesapja emlékének ajánlják.

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt biztossá vált, hogy a Fortuna Liga idei kiírását a Slovan nyeri meg. Már eddig is kisebb csodának kellett volna történnie, hogy a pozsonyiak ne végezzenek az élen, a rájátszás 4. fordulóját követően azonban már pontszámban sem tudná őt beérni egyik csapat sem.

A Slovan a vártnál könnyebben győzött az utóbbi időben megtántorodni látszó zsolnaiak otthonában. Moha már a 21. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, a félidő vége előtt pedig kétgólosra növelte az előnyt. A hazaiak próbáltak visszajönni a játékba, de a pozsonyiak nem sok teret engedtek nekik. A győzelmet végül a DAC egykori játékosa, Marin Ljubicic találata biztosította be.

A Slovan ezzel kilencedik bajnoki címét ünnepelheti a csapat megalapításának századik évfordulóján.

Szorgosan gyűjtögeti a pontokat a Ružomberok, amely 1:0-ra győzte le tabellaszomszédját, a Michalovcét. A rózsahegyiek ezzel négy pontra megközelítették a harmadik helyen álló zsolnaiakat.

Sűrűsödik a helyzet az alsóházban, hiszen a fordulót követően csupán négy pont a különbség a 12. Senica és a 9. Trenčín között. A sereghajtó komolyan gondolja a bennmaradásért folytatott harcot, olyannyira, hogy a nyitraiakat négy góllal küldték haza.

Három győzelem után újabb vereségbe futott bele a ViOn, amely Trencsénben maradt alul. A hazaiak két hónap után tudtak újfent győzni a bajnokságban. Továbbra sem megy a nagyszombatiaknak, akik ezúttal Podbrezován játszottak gól nélküli döntetlent.

Eredmény:

Felsőház

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 0:5 (0:3)

gólszerzők: 7., 13. Divković, 45+3. Kalmár, 66. Davis, 77. Čmelík

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)

gólszerző: 76. Gerec

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

gólszerző: 21. Moha, 41. Moha, 62. Ljubicić



Alsóház

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0)

gólszerző: 89. Roguljić

FK Senica – FC Nitra 4:1 (2:0)

gólszerzők: 8. Da Graca, 25. Asmah, 50. El Moudane, 80. Castaňeda – 57. Vestenický

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 0:0

A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)