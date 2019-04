Hétvégén szerezte meg a DAC a 250. első ligás győzelmét

Érdekesség, hogy a DAC legelső élvonalbeli győzelme is a Zsolna ellen született meg 1985. szeptember 7-én, az 1985/86-os szezonban, amely során először szerepelt a csapat a legjobbak között. A végeredmény akkor is 1:0 lett Majoros György a 86. percben értékesített büntetőjének köszönhetően. A klub legendájává váló labdarúgó már a csapat a Szlovák Nemzeti Ligába és a föderális élvonalba való feljutásában is szerepet vállalt, továbbá ő szerezte a DAC legelső gólját az európai kupaszíntéren is.

Szombaton az ír középpályás, Connor Ronan találata döntött a DAC javára, aki első alkalommal volt eredményes klubunk színeiben.

A 250 győzelem eléréséhez 744 mérkőzésre volt szüksége csapatnak. A DAC összesített élvonalbeli mérlege jelenleg 250-186-308. Hazai környezetben 368 találkozóból 193, idegenben 376-ból 57 végződött a DAC sikerével.

A Fortuna Liga jelenlegi csapatai közül hat rendelkezik több győzelemmel. A sorrend a következő: Slovan 1013 (2072 mérkőzésből), Nagyszombat 828 (2048), Zsolna 695 (1647), Nyitra 362 (1068), Rózsahegy 281 (726), Trencsén 252 (613), DAC 250 (744), Szenice 110 (318), Aranyosmarót 91 (351), Zólyombrézó 46 (153), Nagymihály 36 (120), Szered 9 (25).

Mérföldkövek – a DAC jubileumi élvonalbeli győzelmeinek áttekintése:

1. DAC-Zsolna 1:0, 1985.9.7.

50. DAC-Bohemians Prága 2:0, 1989.9.23

100. Zsolna-DAC 0:3, 1993.10.9.

150. DAC-Nyitra 1:0, 2000.4.29.

200. DAC-Nagyszombat 2:1, 2015.7.26.

250. DAC-Zsolna 1:0, 2018.4.6.

A DAC történelmileg legkedvesebb ellenfele a Prešov (Sároseperjes), akiket 18 alkalommal győzött le a DAC (43 meccsből). A Tatrant a Besztercebánya (17 a 46-ból) és a Nagyszombat (17 az 58-ból) követi.

Abból a 38 ellenfélből, akikkel a 24 első ligás idényünk során találkozott a DAC, csak a Szencet (2 döntetlen 2 mérkőzésen) és a prágai Spartát (0-7-9) nem sikerült egyszer sem legyőznie a csapatnak.

A legsikeresebb százalékos arány a csapatnak a Szered ellen (100%) van; a velük abszolvál eddigi mindkét összecsapáson három pontot szerzett a csapat. Az idei szezon újoncát a Plzeň (75%, 3 a 4-ből), a Hradec Králové és a Nagymihály (mindkettő 70%, 7 a 10-ből) követi a rangsorban.

A DAC 1. ligás ellenfelei, az ellenük lejátszott mérkőzések és győzelmek száma, a DAC százalékban kifejezett sikeressége:

PREŠOV 43 18 41,86% TRNAVA 58 17 29,31% BANSKÁ BYSTRICA 46 17 36,96% ŽILINA 49 16 32,65% NITRA 41 16 39,02% SLOVAN BRATISLAVA 57 10 17,54% SENICA 25 10 40,00% ZLATÉ MORAVCE 25 9 36,00% HUMENNÉ 14 9 64,29% INTER BRATISLAVA 32 8 25,00% TRENČÍN 25 8 32,00% PRIEVIDZA 14 8 57,14% PODBREZOVÁ 13 8 61,54% RUŽOMBEROK 35 7 20,00% BOHEMIANS PRAHA 16 7 43,75% OLOMOUC 16 7 43,75% SLAVIA PRAHA 16 7 43,75% VÍTKOVICE 16 7 43,75% HRADEC KRÁLOVÉ 10 7 70,00% MICHALOVCE 10 7 70,00% MFK KOŠICE 34 6 17,65% DUKLA PRAHA 16 6 37,50% OSTRAVA 16 5 31,25% CHEB 14 5 35,71% DUBNICA 13 4 30,77% LOKOMOTÍVA KOŠICE 14 3 21,43% BRNO 6 3 50,00% PLZEŇ 4 3 75,00% PETRŽALKA 12 2 16,67% MYJAVA 9 2 22,22% BARDEJOV 8 2 25,00% SEREĎ 2 2 100,00% ČESKÉ BUDĚJOVICE 8 1 12,50% RIMAVSKÁ SOBOTA 4 1 25,00% SKALICA 3 1 33,33% POVAŽSKÁ BYSTRICA 2 1 50,00% SPARTA PRAHA 16 0 0,00% SENEC 2 0 0,00%

fcdac.sk