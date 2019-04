DAC: Ronannak szerencsét hozott az új cipője

Az ír U21-es válogatott tagja eddig valamennyi tavaszi fordulóban pályára lépett, az utolsó négy összecsapáson a kezdőcsapat tagjaként. Szombaton a Zsolna ellen pedig megszerezte az első találatát.

– állítja CR4, aki először játszott a zsolnaiak ellen, de nem lepődött meg a játékukon.

„Mindig tudjuk a mérkőzés előtt, mit várhatunk az ellenféltől, de az nem ugyanaz, mint játszani ellenük. Megnéztük őket videón, taktikailag is felkészültünk, de néha ezeket a dolgokat elfelejtjük a pályán. Én arra törekszem, hogy minél több dologra emlékezzek, és azt belevigyem a játékomba, és próbáljam alkalmazni a taktikát. Úgy gondolom, most ez elég jól működött, hiszen megszereztük a három pontot”

– fűzi hozzá a fiatal középpályás.

Ronan először lépett pályára új cipőjében, amely tehát szerencsét hozott neki.

– mondja nevetve, majd elmeséli, hogyan látta első dunaszerdahelyi találatát ő maga.

Fotó: fcdac.sk

A szombati bajnoki hangulata mindenkit magával ragadott. Persze, a 21 éves angliai születésű futballista nagyobb nézőszámú találkozókhoz szokott, de számára is tudott meglepetést okozni a DAC-tábor.

Volt, aki személyesen neki szorított a lelátón.

„Szombaton csak a barátnőm volt jelen, de a hétvégén anyukám, apukám és az öcsém is itt lesz a mérkőzésen. Egy héttel később pedig a többi családtagom is jön. Eddig csak a legelső meccsemen voltak, tehát még nem láttak engem pályára lépni a kezdő tizenegyben, így remélhetőleg még akkor is a kezdő tizenegy tagja leszek, amikor jönnek. És talán majd egy másik gólomat is láthatják.”