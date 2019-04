DAC - Hyballa: Minden edző, játékos és szurkoló ilyen összecsapásról álmodozik

Peter Hyballa (DAC): „Elismerés illeti a Žilinát és bennünket is a mai játékért. Nagyon jó meccset vívtunk. Minden edző, játékos és szurkoló ilyen összecsapásról álmodozik. A múlt heti 4-4-2-es felálláshoz képest most visszaálltunk a 4-3-3-ra, Vida Kristopher ismét bevethető volt, a szélen kapott játéklehetőséget. A vendégek nagyon jól ki tudtak jönni a nyomás alól, a játékstílusunk viszont hasonlított a tavaly ősszel megszokotthoz. A védelmünk nagyon jól működött. Megvolt a kellő területünk, de nem tudtuk kihasználni a lehetőségeinket. Ronan remekül cselez, és kitűnő jobb lába van, amit a szerzett góllal igazolt is. Čmelík kezdőbe állításáról tegnap döntöttem, még saját bevallása szerint sem bírná a 90 percet, de végig aktív és veszélyes volt, igazán jó meccset játszott. A szurkolóink ma is őrjítően jók voltak.”

Jaroslav Kentoš (Žilina): „Remek mérkőzést játszottunk, gyors volt az iram, sok helyzetet kialakítottunk és fantasztikus volt a hangulat. Ha mindig ilyen meccseket játszhatnánk, az jó hatással lenne a fiatal játékosainkra. Nehéz, megterhelő napokon vagyunk túl, hiszen egy héten belül ez volt a harmadik mérkőzésünk, de a fiúk bírták a fizikai megterhelést. Szomorú vagyok, hogy nem rúgtunk gólt, ugyanakkor örülök annak, hogy gólhelyzeteket tudtunk kialakítani. Kétszer is egyedül vezethettük a kapusra a labdát, kihagytuk a tizenegyest. A hozzáállással nem volt baj.”



fcdac.sk