Fortuna Liga: FC DAC 1904 - MŠK Žilina 1:0 (Online)

FC DAC 1904 - MŠK Žilina 1:0 (1:0)

gólszerző: 15. Ronan

Sárga lapok: Čmelík, Huk

Játékvezető: Sedlák – Somoláni, Ferenc

Nézőszám: 8541

A csapatok összeállításai:

FC DAC 1904: Jedlička – Koštrna, Huk (C), Koné, Davis – Vida – Čmelík (75. Taiwo), Ronan, Kalmár, K. Vida (71. Bednár) – Divković (89. Blackman).

MŠK Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Lochošvili – Káčer, Pečovský, Škvarka (C) – Mihalík (67. Tomič), Boženík (72. Balaj), Holúbek (83. Vallo).

A DAC óriási küzdelemben Ronan 15. percben szerzett találatával otthon tartotta a három pontot. Végre volt elképzelés a csapatban, pontatlanságból is sokkal kevesebbet láthattunk, s ennek meg is lett az eredménye. Persze azért az is kellett, hogy Jedlička óriási védésekkel megtartsa csapatát a nehéz pillanatokban.

FC DAC 1904: Jedlička – Koštrna, Huk (C), Koné, Davis – Vida – Čmelík, Ronan, Kalmár, K. Vida – Divković.

Cserék: Kucz – Šimčák, Baumgartner, Abdulrahman, Tretiakov, Rodolfo, Bednár.

MŠK Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Lochošvili – Káčer, Pečovský, Škvarka (C) – Mihalík, Boženík, Holúbek.

Cserék: Volešák – Myslovič, Balaj, Vallo, Gerebenits, Minárik, Tomič.

Lesz miért feltüzelnie csapatát Peter Hyballának, ugyanis a második hely megszerzése érdekében elengedhetetlen a jó eredmény. Ami a keretet illeti: az eddigi sérültek közül Vida Máté már múlt héten visszatért a csapatba, most pedig névrokona, Kristopher is bevethető állapotba került. Bővebben...

A DAC idei meccsei:

Fortuna Liga:

Rájátszás:

24. forduló: ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:1

23. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 1:1

Alapszakasz:

22. forduló: ViON Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2

21. forduló: FC DAC 1904 – FK Senica 1:0

20. forduló: Spartak Trnava – FC DAC 1904 3:1

19. forduló: FC DAC 1904 - Slovan Bratislava 0:1

18. forduló: ŠKF Sereď – FC DAC 1904 0:1

17. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 2:2

16. forduló: FC DAC 1904 – AS Trenčín 0:0

15. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:1

14. forduló: FC DAC 1904 – FC Nitra 1:0

13. forduló: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 2:1

12. forduló: FC DAC 1904 - FK Železiarne Podbrezová 3:2

11. forduló: FC DAC 1904 - FC ViOn Zlaté Moravce 3:1

10. forduló: FK Senica – FC DAC 1904 1:2

9. forduló: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 3:2

8. forduló: Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:2

7. forduló: FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 5:0

6. forduló: FC DAC 1904 – MŠK Žilina 0:0

5. forduló: AS Trenčín – FC DAC 1904 3:3

4. forduló: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:2

3. forduló: FC Nitra – FC DAC 1904 2:3

2. forduló: FC DAC 1904 – Zemplín Michalovce 4:1

1. forduló: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2

Slovnaft Cup:

FK Senica – FC DAC 1904 5:1

MFK Vranov nad Topľou – FC DAC 1904 2:5

TJ Kovo Beluša – FC DAC 1904 1:4

MŠK Púchov – FC DAC 1904 2:5

EL-meccsek:

Dinamo Minszk – FC DAC 1904 4:1

FC DAC 1904 – Dinamo Minszk 1:3

Dinamo Tbiliszi – FC DAC 1904 1:2

FC DAC 1904 – Dinamo Tbiliszi 1:1

2019. február 16.: FC DAC 1904 - Slovan Bratislava 0:1

2018. szeptember 15.: Slovan Bratislava – FC DAC 1904 3:2

2018. május 12.: FC DAC 1904 – Slovan Bratislava 0:1

2018. március 18.: Slovan Bratislava – FC DAC 1904 2:0

2017. november 3.: FC DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava 2:1

2017. augusztus 13.: Slovan Bratislava – FC DAC 1904 1:1

2017. április 8.: FC DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava 1:0

2016. november 6.: ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 1:0

2016. augusztus 6.: ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 3:2

2016. április 2.: FC DAC 1904 - Slovan Bratislava 0:2

2015. október 24.: Slovan Bratislava - FC DAC 1904 1:0

