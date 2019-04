Fortuna Liga, rájátszás, 3. forduló: A második hely a tét Dunaszerdahelyen

A DAC egy héttel ezelőtt szomorú vereséget szenvedett Pozsonyban. A sárga-kékek játéka finoman szólva sem volt túl meggyőző – a számtalan pontatlanság és átütőerő hiánya mellett a gólokat egyéni hibákból kapták. Kíváncsian várhatjuk, hogy egy hét alatt mennyire sikerült lelket lehelni a játékosokba Peter Hyballa vezetőedzőnek, ugyanis hasonló teljesítmény esetén a soron következő bajnokin sem számíthatnak túl sok jóra.

Ezúttal az az MŠK Žilina látogat Dunaszerdahelyre, amely bár kellemetlen ellenfélnek számít és olykor lehengerlő futballt játszik (nem hiába áll a bajnokság második helyén), a sárga-kékek mégsem őriznek róla túl rossz emlékeket. A két csapat legutóbbi öt egymás elleni találkozóján egyszer sem tudtak győzni a zsolnaiak: két DAC-győzelem mellett három döntetlen született.

A jelenleg is futó bajnokság alapszakaszában a két gárda a 6. fordulóban találkozott először. A dunaszerdahelyi mérkőzésen nem sok helyzetet láthattak a nézők, a lehetőségek mindkét oldalról kimaradtak, így gólnélküli döntetlennel ért véget a találkozó.

A decemberi zsolnai összecsapás azonban már sokkal eseménydúsabb volt: mindkét csapat látványos támadófocival próbálta legyűrni ellenfelét. A vezetést a vendégek szerezték meg a 40. percben Bayo révén, de Škvarka még a félidőt jelző sípszó előtt egalizálni tudott. Tíz perc sem telt el a második játékrészből, és újfent a vendégeknél volt az előny, ezúttal Vida Kristopher volt eredményes. A DAC sokáig őrizte előnyét, és amikor már mindenki azt hitte, hogy elhozhatják a sárga-kékek Zsolnáról a három pontot, a ráadás 4. percében jött Balaj és kiegyenlített.

A zsolnaiak december 8. óta (Slovan 2:5) nem találtak legyőzőre a bajnokságban, az azt követő hat bajnokijukból négyet megnyertek, kétszer pedig döntetleneztek. Egy héttel ezelőtt kis híján Rózsahegyen is győzelmet arattak, de egy hosszabbításban esett szerencsétlen öngól miatt kénytelenek voltak beérni egy ponttal.

Lesz miért feltüzelnie csapatát Peter Hyballának, ugyanis a második hely megszerzése érdekében elengedhetetlen a jó eredmény. Ami a keretet illeti: az eddigi sérültek közül Vida Máté már múlt héten visszatért a csapatba, most pedig névrokona, Kristopher is bevethető állapotba került. „Vida Kristopher már két teljes napot edzett a csapattal, esetében a kezdő tizenegybe való bekerülés esélye is fennáll“ – idézi az fcdac.sk Hyballát.

Ľubomír Šatka izomsérülése ugyan fokozatosan javul, de az edző ezúttal is kénytelen lesz őt nélkülözni. Csakúgy, mint Christián Hercet, aki a Slovan ellen összeszedett piros lap miatt kapott egymeccses eltiltást.

A két csapat összecsapásai a 2018/2019-es idény alapszakaszában:

Ami a többi összecsapást illeti: a rózsahegyiek ezúttal az utóbbi időben gyengélkedő Sereď ellen gyarapítanák pontjainak számát. A bajnoki elsőségre törő Slovan a hullámzó teljesítményt nyújtó Michalovcét fogadja – a vendégek részéről már a pontszerzés is csodaszámba menne.

Az alsóházban a megtáltosodó aranyosmarótiak a Podbrezovát fogadják, egy esetleges győzelemmel pedig pontszámban be is érnék a 10. helyen szerénykedő aktuális ellenfelüket. A sereghajtó Senica egy hete csak gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a Podbrezovával, ezúttal sokkal nehezebb dolga lesz Trencsénben.

Az előző fordulóban csúfos vereséget szenvedő Spartak Trnava ezúttal közvetlen riválisát, a Nitrát fogadja. A nyitraiak ugyan nem számítanak túl acélos csapatnak, de olykor azért tudnak meglepetést okozni.

A rájátszás 3. fordulójának műsora:

Felsőház

Április 6. (szombat)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (15:30)

ŠKF Iclinic Sereď – MFK Ružomberok (17:00)

Április 7. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce (15:00)



Alsóház

Április 6. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Železiarne Podbrezová (17:00)

AS Trenčín – FK Senica (17:00)

FC Spartak Trnava – FC Nitra (17:00)

A bajnokság állása:

(tt)