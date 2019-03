DAC: A 22. forduló után még sohasem állt ennyi ponttal és lőtt góllal a csapat

A Fortuna Liga második éve zajlik ebben a lebonyolítási formában, és a tavalyihoz hasonlóan a DAC ezúttal is beküzdötte magát a felső hatosba. Mivel az elsőtől egészen a 21. fordulóig folyamatosan a 2. helyen állt a csapat, így a felsőházi részvételük talán egy pillanatra sem volt kérdéses. A 22. forduló után a szezonban először estek vissza a dobogó harmadik fokára, ám most is csak a Zsolnához viszonyított rosszabb gólkülönbségük miatt.

A jelenlegi idényben több klubrekordot is sikerült felállítaniuk a sárga-kékeknek: először vonulhattak téli szünetre a tabella második helyéről és a DAC történelmének legjobb, őszi megszerzett pontszázalékát produkálták.

A 22. forduló után is van három olyan kulcsmutató, amely aláhúzza a DAC rekordhalmozó idényét: a bajnokság e fázisában még sohasem álltak ennyi győzelemmel (13), ponttal (44) és lőtt góllal (42).

Egy éve a csapat azzal a céllal vágott neki a rájátszásnak, hogy negyedszázad elteltével ismét visszatérjen az európai kupaporondra. A jelenlegi fő motivációjuk nemcsak e siker megismétlése, hanem az eddigi legjobb élvonalbeli helyezésük felülmúlása is. Korábban háromszor végeztek bronzérmesként (1988, 1994, 2018), most pedig reális esélyük van a történelmi sikerre. A fennmaradó fordulókban még 30 pontért folyik a harc, matematikailag tehát még a bajnoki cím sem elérhetetlen, bár pillanatnyilag a Slovan előnye behozhatatlannak tűnik. A labdarúgás viszont azért is gyönyörű sportág, mert nemegyszer képes váratlan pillanatokat hozni.



