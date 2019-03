Fortuna Liga, 22. forduló: Győzelme ellenére bukta a második helyet a DAC, leszerepelt a Spartak

Nem várt könnyű mérkőzés a DAC-ra, hiszen a tavaszi szezon eddigi mérkőzésein nem nyújtott meggyőző teljesítményt, emellett pedig Vida Máté sérülés, Kalmár Zsolt pedig eltiltás miatt nem léphetett pályára.

A hazaiak már a második percben helyzetbe kerültek: Švec emelését Jedličkának kellett kiszednie a léc alól. A sárga-kékek sokáig csak tapogatóztak, az első valamire való helyzetükre több mint negyed órát kellett várni, Divkovic lövése azonban a kifutó Chovan kapus lábában elakadt. Mindkét félről sok volt a pontatlanság az első félidőben, egyik csapat sem került különösen nagyobb helyzetbe. A 42. percben viszont szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, Ďubek pedig a sorfal felett a kapuba csavart. Egy perccel később újabb hatalmas helyzetet alakítottak ki az aranyosmarótiak, Davis azonban időben menteni tudott.

A második játékrészben már összeszedettebb játékot mutatott a DAC, a játékosok igyekezetének pedig meg is lett az eredménye: az 55. percben Chovan elkaszálta a tizenhatosba betörő Taiwót, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A megítélt büntetőt végül Davis magabiztosan értékesítette. Ezt követően mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de sem Taiwo, sem Švec nem talált be. A 69. percben már a vezetést is megszerezték a vendégek: Taiwo indult meg a bal szélen, majd a tizenhatoson kívülről beívelt, az érkező Divkovic pedig védőjét megelőzve a kapuba fejelt. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebb lett a hazai csapat, a játékvezető ezért többször is kénytelen volt a sárga lapért nyúlni. A DAC okosan tartotta a labdát távol a kapujától, a hazaiak így képtelenek voltak helyzetet kialakítani.

A DAC ugyan hozta a kötelező győzelmet, de az alapszakasz utolsó fordulóját követően így is lecsúszott a harmadik helyre...

...köszönhetően annak, hogy a Žilina 2:0-ás győzelmet aratott Podbrezován. A sárga-zöldek így jobb gólaránnyal megelőzték a sárga-kékeket.

A Fortuna Liga hivatalos oldalán a mérkőzések végét követően ellentmondásos információk jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy hányadik helyen zárta az alapszakaszt a DAC. Először a harmadik helyre rangsorolták a sárga-kékeket, nem sokkal később azonban frissítették a táblázatot és már a második pozíción álltak. Végül azonban mégis úgy módosították a táblázatot, hogy harmadikként zárták az alapszakaszt, tehát ezek alapján a gólarány a mérvadó.

A vártnál nehezebben született meg a Slovan győzelme: Moha ugyan már az első percben betalált, Tesija azonban még a félidő vége előtt büntetőből egyenlített. A pozsonyiak győztes gólját Marin Ljubicic szerezte meg az 57. percben, ezzel a Slovan veretlenül zárta az alapszakaszt.

Gólt nem, két piros lapot azonban hozott a Nitra és a Ružomberok összecsapása – a játékvezető mindkét félről egy-egy játékost állított ki. Azt azonban jegyezzük meg, hogy a hazaiak egy büntetőt is kihagytak.

Fölényes győzelmet aratott a Michalovce, amely már az első félidőben 3:1-re vezetett a Trenčínnel szemben, végül 4:2 lett a végeredmény.

Bajnoki címvédő létére alaposan leszerepelt a Spartak Trnava. A gól nélküli első félidőt követően Grendel ugyan megszerezte a nagyszombatiaknak a vezetést (ebben a pillanatban a csapat fel is ugrott a 6. helyre), negyed órával később azonban a szerediek egyenlíteni tudtak. A döntetlen semmiképp sem felelt meg a Spartaknak, amely a továbbiakban képtelen volt újból betalálni – sőt, Hučko és Čonka öngóljával az újonc meg is fordította a mérkőzést. A 3:1-es szeredi győzelem azt jelenti, hogy az újonc végzett a hatodik helyen, így a rájátszást a felsőházban kezdheti meg. A Spartak a továbbiakban az alsóházban folytatja a küzdelmeket.

A 22. forduló eredményei:

ViON Zlaté Moravce – FC DAC 1904 1:2 (1:0)

gólszerzők: 43. Ďubek – 56. Davis (11-esből), 70. Divković.

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 0:2 (0:1)

gólszerzők: 26. Balaj, 77. Boženík

FK Senica – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

40. Tesija (11-esből) – 1. Moha, 57. Ljubicić

FC Nitra – MFK Ružomberok 0:0

piros lapok: 71. Niba (N) – 69. Urdinov (R)

ŠKF Iclinic Sereď – FC Spartak Trnava 3:1 (0:0)

69. Sus, 79. Hučko, 90+1. Čonka (öng.) – 54. Grendel

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín 4:2 (3:1)

17. Tounkara, 23. Carrillo, 32., 55. Diarra – 45. Rota (öng), 68. Umeh

A bajnokság alapszakaszának végeredménye:

(tt)