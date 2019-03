Fortuna Liga, 21. forduló: Oda lehet a DAC második helye, ha nem győz szombaton

A dunaszerdahelyi sárga-kékek eddig mindkét tavaszi bajnokijukat elveszítették: a Slovan ellen ugyan küzdöttek tisztességesen, Nagyszombatban azonban harmatgyenge teljesítményt nyújtott a csapat. Bár mentségükre szóljon, hogy a sárga-kékek egyik összecsapáson sem a legerősebb felállásban léptek pályára (a Slovan ellen Davis, a Spartak ellen pedig a két Vida hiányzott), egyelőre azonban úgy néz ki, hogy az új szerzeményekkel nem sikerült maradandóan pótolni a télen távozó Bayót.

A rossz szezonkezdetet követően a DAC-nak ezúttal hazai pályán nyílik lehetősége a javításra. Szombaton az a Senica vendégeskedik a MOL Arénában, amely ugyan a bajnokság utolsó előtti helyén szerénykedik, mégis okozott már álmatlan éjszakákat a DAC labdarúgói és szurkolói számára.

A két csapat a bajnokságban utoljára szeptember 30-án, a 10. fordulóban találkozott egymással, és már akkor is megizzadt a DAC a három pontért. Az első gólra az 56. percig kellett várni, amikor is Kalmár Zsolt büntetőből talált be. Nem tartott sokáig az öröm, ugyanis öt perccel később Deretti egalizálni tudott. Nem sokkal később a DAC újabb büntetőt végezhetett, de Vida Kristopher lövését hárította a hazaiak kapusa. Végül azonban csak megszületett a győzelmet jelentő gól: Vida Kristopher egy tetszetős akció végén kárpótolta a szurkolókat a kihagyott büntetőért.

A két csapat néhány héttel később újfent találkozott Szenicén, akkor a kupában mérték össze erejüket, a meccs pedig óriási kiütést hozott – a szenvedő fél azonban ezúttal a DAC volt. Az 1:1-es első félidőt követően a második játékrészre a sárga-kékek érthetetlenül összeomlottak, a hazaiak pedig meg sem álltak öt gólig...

A DAC-nak különösen fontos, hogy győzelmet arasson, ugyanis egy esetleges pontveszteség könnyen a második helybe kerülhet.

A legutóbbi bajnoki eredmény: FK Senica – FC DAC 1904 1:2

Nagyban függ a DAC sorsa a harmadik helyen álló zsolnaiak játékától, akik ezúttal a sereghajtó aranyosmarótiakat látják vendégül. A DAC és a Žilina azonos pontszámmal és gólaránnyal áll a második, illetve a harmadik helyen, előbbiek pedig csupán több rúgott góljuknak köszönhetik előkelőbb pozíciójukat. Viszont ha a sárga-kékek le is győznék a Senicát, akkor is abban kell bizakodniuk, hogy a zsolnaiak nem rendeznek gólfesztivált. Bár az aranyosmarótiak egy hete legyőzték a labilis trencsénieket, azonban az azt megelőző fordulóban négyet kaptak Rózsahegyen.

Nehéz dolga lesz a dobogót ostromló Ružomberoknak, amely az utóbbi időben masszív teljesítményt nyújtó Michalovcét fogadja. Utóbbinak minden pontra szüksége van, hogy bebiztosítsa helyét a felsőházban.

Szintén a felsőházért vív csatát a Nitra és a Sereď. Az újoncok őszi remek teljesítményüket követően visszaesni látszanak: utóbbi három bajnokijukon úgy kaptak ki, hogy még gólt sem szereztek.

A szebb napokat is megélt AS Trenčín a Podbrezovát fogadja – matematikailag még mindkét csapat odaérhet a felsőházat jelentő hatodik helyre.

Vasárnap rangadóval zárul a forduló: a bajnoki elsőségre törő Slovan a címvédő Spartak Trnavát fogadja. A pozsonyiak győzelemmel avatnák fel új stadionjukat, a nagyszombatiak azonban egy esetleges vereséget követően újfent az alsóházban találhatják magukat.

A 21. forduló műsora:

Március 2. (szombat)

FC DAC 1904 – FK Senica (15:30)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (15:30)

FC Nitra – ŠKF Iclinic Sereď (15:30)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce (15:30)

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová (15:30)

Március 3. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (18:00)

A bajnokság állása:

(tt)