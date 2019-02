Világi Oszkár: Eljutottunk a pillanathoz, hogy végre van otthonunk!

Kedves DAC-szurkolók!

Az elmúlt négy évben a leggyakoribb kérdés, melyet feltettek, bárhol is jártam: mikor készül el a stadion? A kérdést nem a sürgetés vagy a türelmetlenség szülte, hanem annak volt a kifejezése, hogy a stadion építését mindenki saját szívügyének tekintette. Most kijelenthetjük: stadionunk elkészült.

Stadiont építeni nem egy szokványos dolog, hiszen jó esetben is egy generáció, ha szerencsés, talán kétszer láthat életében ilyet. Mi, DAC-drukkerek szerencsések vagyunk, hiszen harmincnégy év után újra megélhetjük, hogy van egy új stadionunk. Négy évvel ezelőtt ez egy álom volt, ma pedig kézzel is tapintható valóság. Mindenki, aki részt vett a stadion építésében, érezte, ez több mint egy egyszerű épület. A tervezők és kivitelezők is egy olyan épületet akartak létrehozni, amely tükre klubunk belső énjének. A küzdelemnek, az elszántságnak és a kitartásnak. Aki belép, érzi a terek végtelensége és a szoros emberi összetartozás érzéséből jövő, végtelen szabadság és erő kettőségét. Eljutottunk a pillanathoz, hogy végre van otthonunk. Egy hely, ahol minden a DAC-ról szól és minden a győzelmünket segíti.

Ma egy igazi klub vagyunk: stadionnal, akadémiával, szurkolókkal és DAC-lélekkel. Mielőtt kijönnek a csapatok, és elkezdődik az újabb meccs, gondoljunk minderre, élvezzük ki a belső béke és elégedettség pillanatát. Aztán újra kezdődjék a harc, a küzdelem a győzelemért, a sikerekért, azért, hogy az európai futball egyik erős vára legyünk.

Hajrá DAC!

Világi Oszkár



Akit köszönet illet:

a Szlovák Futballszövetséget, amely 2,4 millió euróval támogatta a stadion építését; Szlovákia Oktatásügyi Minisztériumát, amely 1,5 millió euróval támogatta a stadion építését; a MOL Energetikai Vállalatot, amely az aréna névadó szponzora; mindenkit, aki erkölcsi segítséggel, jószóval segített az álom megvalósításában; Adif tervezőiroda; Avastav mint kivitelező cég; Csápai Bernadett, Hajdú Marek, idősebb és ifjabb Tóth Tibor, Mészáros Lóránt, Bugár Tibor, Hegyi Andrea, Tornyai Martin, Takács Eszter; a Dunaszerdahelyi Építkezési Hivatal és a többi érintett hivatalok készséges dolgozóit; nyugdíjas szurkolóink erős csapatát, akik négy éven keresztül nap mint nap szemükkel építették a stadiont; és mindenkit, akinek DAC-szíve a klubért dobog.



(fcdac.sk)