Minden, amiről fontos tudnod, ha ott leszel a szombati DAC-Slovan derbin!

A Grand opening egy rendkívüli esemény: a szurkolók legutóbb 1985-ben élhettek át hasonlót, az előző stadion főtribünjének megnyitásakor. Éppen ezért gazdag kísérőprogrammal is készülnek a szervezők.

Szombaton a B lelátó mögött megrendezésre kerül a Kukkonia MALACságok. Már reggel 9 órától gazdag kísérőprogrammal várják az érdeklődőket. Szerencsekerékkel is készültek, melyet mindenki megpörgethet, aki a Slovnaft vagy a MOL töltőállomások valamelyikén 15 euróért vagy 4500 forintért tankol, és szombaton a helyszínen felmutatja a blokkot.

A forgóajtók közelében, a B és C lelátók alatt a kapunyitástól (14:30) ezúttal is ingyenes arcfestést szerveznek a szurkolók részére.

A találkozóra kiadott színes meccsfüzet (Híradó) ezúttal 16 oldalt tartalmaz, melyet majd a DAC Store-ban megtalálnak.

A FutbalTour és a DAC egy 3x2,5 méteres, DAC-jelképekkel ellátott fotótapétával várja az érdeklődőket a szombati mérkőzés alkalmával. A fotótapétát a C lelátó alatt, a forgóajtóknál találják. Az itt készített fényképeket ingyen kinyomtatják. További meglepetések várják a szurkolókat a Silver VIP-ben is.

Az A és B lelátók melletti forgóajtóknál először alakítanak ki AAA Auto Fanzónát. A hostessek ajándékokat osztanak majd a szurkolóknak, illetve lehetőséget kínálnak arra, hogy bekapcsolódjanak a versenybe, melynek fődíja egy ingyenes autókölcsönzés egy teljes hétvégére.

A hivatalos DAC Store a mérkőzés napján 11:00-kor nyitja és 18:30-kor zárja kapuit. A stadionavató alkalmából limitált kiadású termékek (ülőpárna, bögre, sál) várják az érdeklődőket. Bögre vásárlása esetén egy utalvány kapnak, melyért a mérkőzést követően kiválthatják a terméket (biztonsági okok miatt a bögrét nem szabad a stadionba vinni). A DAC Store-ban ezúttal is kialakítják az ún. „Fast line” -t, a kiválasztott árucikkek megvásárlásának felgyorsítása érdekében. A forgókapukon áthaladva is vásárolhatnak a Fanshopban, pontosan a BC szektorok sarkán található sátorban, ahol szintén érvényes a szezonbérlettel rendelkezők 5 százalékos árengedménye.

Kapcsolódjon be a mérkőzéslabdáért folytatott versenybe is, melyet a mérkőzés végét jelző sípszó után a játékosok is aláírnak. Ehhez nem kell mást tenni, mint ellátogatni a ball.dac1904.sk oldalra és bejelentkezni a nyereményjátékba. Figyelem! A játék és a regisztráció szombat reggel kezdődik és a mérkőzés 60. percében fejeződik be.

A nyertes nevét a második félidőben kihirdetik, és SMS-ben értesítik a nyeremény átvételének módjáról. Mivel azok is bekapcsolódhatnak a játékba, akik nem szurkolhatnak a helyszínen, így nem biztos, hogy a mérkőzés után sor kerül a labda átadására.

Ebben a szezonban harmadszor látogat stadionunkba a 20 ezres góllövő. Az említett összeg a fődíj, melyért 3 szerencsés szurkolók versenyezhet majd. Keressék a mérkőzés előtt a Fortuna munkatársait, regisztráljanak, és nyerjék meg ezt a szép összeget. A verseny szabályzatát itt találják.

Az egész MOL Arénában elérhető a szabad internet hozzáférés. Keressék a MOL Aréna free wifi hálózatot, amelybe egyszerűen, a közösségi hálózatok vagy email segítségével tudnak bejelentkezni.

ÉRKEZÉS, PARKOLÁS ÉS BELÉPTETÉS A STADIONBA

A mérkőzésre az összes belépőjegy elkelt. A stadionba való belépés kizárólag az érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők számára lehetséges.

A stadion körül kb. 13:30 órakor közlekedési korlátozások lépnek életbe.

A Sport utca azon szakasza, amely a Bonbon hoteltől a Štefánik utcai kereszteződésig terjed kb. 13:30 órától lezárásra kerül a motoros és gyalogos forgalom számára egyaránt. Ugyanez érvényes az Észak 2 lakótelep felé, a Mező utca és a Gyurcsó utca kereszteződésében található körforgalomig. A Sport utcába ezt követően csak a parkolási engedéllyel rendelkező gépjárművek (VIP, hivatalos személyek) lesznek beengedve, s csak a Štefánik utca irányából. A szurkolóknak javasolják, hogy a stadiont a Piactér és Szent István tér felől közelítsék meg.

A parkolás a szokásos helyszíneken, az Aréna mellett lehetséges, de a Vásártérre való behajtás csak a közelben található parkolók megteléséig lesz lehetséges, ezt követően szintén lezárásra kerül a motoros forgalom előtt. Javasolják még a Max és a Family Center bevásárlóközpontoknál található szabad parkolók használatát. A város önkormányzata elérhetővé teszi továbbá a gokart pálya parkolóját a Kisudvarnoki úton - mind a személygépkocsik, mind a buszok számára.

Biztonsági okokból nem javasolják a parkolást a Štúr utcán és a Sport utcán.

A hazai csapat szurkolói számára az A, B, C és D (D2, D3, D4 szektorok) tribünök lesznek megnyitva. A kerekesszékesek kijelölt helyei az AB, BC szektor és a Silver VIP alatt találhatók.

A vendégcsapat szurkolói számára a D1 szektor, illetve a CD rész, különálló, a hazai szurkolók szektoraitól elválasztott szektor lesz megnyitva. A vendékszurkolók beléptetése a hazaiaktól elkülönítve történik. A D2 és C5 szektorok egy része ütközőzónaként üresen lesznek hagyva. A vendégszurkolók érkezését a rendőrség biztosítja. A két csapat és a Slovan drukkereinek a stadionhoz való megérkezésekor néhány környező utca részleges lezárásra kerülhet. Érdemes figyelni a rendőrség utasításait.

Maga a stadionba való belépés csak a forgókapukon keresztül lehetséges, amelyek a következő helyeken találhatóak:

- Az A és B tribün továbbá a B és C tribün sarkán: AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD

- Az A tribün és D tribün sarkán: AL, AD, D2, D3, D4

- Az A tribün recepcióján át: Sky box, VIP

- A C és D tribün sarkán: belépés a CD és D tribünre: a vendégszektor

A szurkoló belépéskor hozzáérinti a megvásárolt belépő színes felét a QR kódleolvasóhoz, amivel aktiválódik a forgókapu egy személy belépésére. A forgókapuk csak az arra a tribünre szóló, megfelelő belépők számára engedélyezik a bejutást.

Korai érkezésre kérik a szurkolókat, hiszen a biztonsági vizsgálat során elfogadott intézkedések a szokásosnál több időt igényelnek. A stadion kapui másfél órával a kezdés előtt nyitnak (14:30), a VIP szektorok fél órával előbb (14:00).

A személyes ellenőrzés miatt a női szurkolók számára külön forgóajtók állnak rendelkezésre.

CASHLESS RENDSZER A BÜFÉKBEN

A MOL Aréna büféiben csak az ún. Cashless kártyával lehetséges fizetni. Ez a készpénznélküli rendszer a feltöltőkártyák elve alapján működik, helyettesítve a készpénzes fizetést. A szombati találkozó alkalmával is csak ezen a módon tudnak a szurkolók a büfékben fogyasztani.

A Cashless kártyák értékesítése és feltöltése a következő időpontokban zajlik:

Csütörtök 2019.2.14. - péntek 2019.2.15.

16.00-19.04: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára

10.00-18.00: DAC Store

Szombat 2019.2.16.

08.00-19.04: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára

11.00-18.30: DAC Store

A Kukkonia MALACságok eseményen szintén csak Cashless kártyával lehet majd fizetni.

A VIP szektor látogatóinak az A lelátó recepcióján, meccsnapon 14:00 és 19:04 között lesz megnyitva egy cashless kassza.

Figyelem! Az AL, AD, D2, D3 és D4 szektor látogatóinak felhívják figyelmét, hogy a Cashless kártyát a forgóajtón való belépés előtt kell megvásárolniuk. Az említett szektorok alatt elhelyeztek egy feltöltő automatát, a kártyát azonban már előre meg kell vásárolniuk a kasszáknál, esetleg a DAC Store-ban, a fent említett időpontokban.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A 2018/19-es szezon előtt érvénybe lépett a SZLSZ új fegyelmi jogszabályzata, amely a korábbiaknál sokkal szigorúbb büntetéseket helyez kilátásba a klubok és a látogatók számára is.

A mérkőzést az 1/2014. számú, a sportrendezvényekről szóló törvény értelmében a rendőrség különleges rendszerű (rizikós) sporteseménynek nyilvánította.

A mérkőzés előtt és alatt szigorú biztonsági intézkedések lesznek foganatosítva úgy a szervező, mint a rendőrség részéről. A stadionba való belépés előtt személyi ellenőrzésekre kerül sor.

A stadionba vezető belépési pontokon a szervező szolgálat minden meghatalmazása kihasználásra kerül, méghozzá az ide vonatkozó törvény és a szervező szolgálat elvárt kötelességei betartásának alapján. Azok a személyek, akik láthatólag alkohol vagy egyéb szerek befolyása alatt állnak, nem lesznek beengedve a stadionba; ugyanez azokra is érvényes, akiknél az előbb említett anyagokat találnak a szervezők. Minden transzparens és zászló is ellenőrzésre kerül, amelyek nem lehetnek szilárd rúdon, és amelyek esetlegesen fegyverként használhatók. Abban az esetben, ha az említett tárgyak gyalázó, gúnyolódó szavakat, illetve olyan képeket tartalmaznak, amelyek alkalmasak a köznyugalom megzavarására, elkobzásra kerülnek, és a tulajdonosaikat nem engedik be a stadionba. A stadion egyes szektorai átjárhatatlanok, melyek kapuval lesznek elválasztva, és a szervező szolgálat megfigyelése alatt állnak majd.

Kérik a szurkolókat, ne hozzanak magukkal más államok szimbólumait, mert ezeket a rendezők nem engedik be a stadionba, és tulajdonosaikat átadják a rendőrségnek.

A belépők egyszer használatosak lesznek, ami azt jelenti, hogy a stadionba való belépés után már nem lesz lehetséges elhagyni azt, majd ismét visszatérni.

Az egész mérkőzés során minden nézőnek magánál kell tartania az érvényes belépőjét, és a találkozó során felmutatnia azt a szervező szolgálat felszólítására.

Bármilyen tárgyak bedobálása a pályára szigorúan tilos. Ennek megszegése szabálysértésnek minősül, amely a stadionból való kizárást von magával. Az egész stadiont és az egyes szektorokat kamerarendszer figyeli majd. Minden kamera által rögzített incidens azonnali kiértékelésre és elrendezésre kerül a szervező szolgálat és a rendőrség által. Rendbontás esetén a biztonsági egységek azonnali beavatkozása következik.

A javasolt parkolóhelyek:

(fcdac.sk)