Elindult a DAC Törökországba, 23 játékossal a fedélzeten

Kedden még hazai környezetben tartott Peter Hyballa két gyakorlást védenceinek, szerdán pedig elindult a DAC a törökországi Belekbe, ahol összpontosításon vesz részt a következő két hét során.

A közös reggeli elfogyasztása után a játékosok és a stáb 10:02 órakor nekivágtak a hosszú törökországi útnak. A bécsi repülőtéről egyenes járattal Antalyába repültek. A felszállás 13:50 órára van tervezve, repülőnek pedig helyi idő szerint 18:35 órakor kellene leszállnia a félhold országában (Szlovákiában két órával kevesebb van, tehát 16:35-kor).

A gárda a Földközi-tenger partján található Bellis hotelben talál átmeneti otthonra, vagyis ott, ahol tavaly is megszállt. A hotel edzőkomplexumában fognak zajlani az edzések, és a tervek szerint itt abszolválják az összpontosítás négy felkészülési mérkőzését is. A kezdési idő a helyszínen lesz pontosítva:

2019. január 26.: Lech Poznań (lengyel 1. liga) - FC DAC 1904

2019. január 29.: FC DAC 1904 - Esbjerg fB (dán 1. liga)

2019. február 2.: FC DAC 1904 - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc (román 3. liga)

2019. február 4.: FC DAC 1904 - NK Olimpija Ljubljana (szlovén 1. liga)

Peter Hyballa a következő 23 játékost nevezte Törökországba:

Jedlička, Slančík, Kucz (kapusok) - Šatka, Huk, Koštrna, Vida K., Čmelík, Davis, Kalmár, Blackman, Kone, Šimčák, Bilenkyi, Tretyakov, Herc, Csóka, Vida M., Baumgartner, Nagy, Kelemen, Malý, Ayong(mezőnyjátékosok).

Bednár, Divković és Száraz itthon maradtak kezeltetni sérüléseiket, Macej pedig nem került be az utazó keretbe.

„Eddig főleg nagy területeken edzettünk, hogy fejlesszük az állóképességet és a kitartást. Természetesen, a gyakorlásokon mindig ott volt a labda is, hiszen én futballedző vagyok, nem atlétákat készítek fel. Törökországban már szűkíteni fogjuk a pályát. Négy felkészülési mérkőzésünk lesz a helyszínen, amelyekre rendesen fel kell készülnünk, hiszen nagyon jó ellenfelekkel játszunk majd. A három élvonalbeli csapat ellen a legjobb 12-14 játékos kap majd szerepet, nem szeretnék sokat variálni. Mindenki úgy készül, mint a szezon első mérkőzéseire, hiszen az edzőmérkőzések is nagyon fontosak. Szeretném, ha ez egy remek tábor lenne, ahol a játékosok fel tudnának pörögni és rá tudnának hangolódni a játékra – nyomást gyakorolni az ellenfélre, figyelni a labdabirtoklásra, felépíteni a támadásokat. Vannak sérültjeink is, de ezek tipikusan a felkészülési időszak sérülései. Ma 23 játékossal indulunk Törökországba, de a helyszínen valószínűleg csatlakozik még 1-2 új játékos is, s így 24-25 játékos áll majd a rendelkezésünkre,” – jelentette ki röviddel az elutazás előtt Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője.

A csapat négy törökországi találkozóját is élőben közvetíti az fcdac.sk hivatalos YouTube csatornáján.



(fcdac.sk)