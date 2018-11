Ružomberok-DAC – Hyballa: Ami a szlovák bajnokságot illeti, számomra ez volt "A mérkőzés"

David Holoubek (Ružomberok): "Két szemszögből is tekinthetek a mérkőzésre. Egyrészt ez egy kiváló meccs volt, a közönség elégedett lehet. A másik nézőpont pedig, hogy kikapsz hazai pályán 0:1-re, rengeteg helyzet ellenére, ráadásul kapunk egy piros lapot fegyelmezetlenség miatt. Még kilenc mezőnyjátékossal is megfordíthattuk volna a mérkőzést. A helyzetkihasználás döntött, mivel talán még többet is dolgoztunk ki, mint az ellenfél, de nem játszottunk olyan színvonalon, mint kellett volna. Az ellenfélnek egyetlen értékesített helyzet és egy gyönyörű gól elég volt.

Peter Hyballa (DAC): "Ami a szlovák bajnokságot illeti, számomra ez volt "A mérkőzés", mégpedig mindkét csapatnak köszönhetően. 4-3-3-as felállással kezdtük a mérkőzést, az első húsz percben azonban inkább a hazai csapat játszott jól. Szerencsére sikerült kiszabadulnunk a szorításukból. Voltak ugyan helyzeteink, de ebben az időszakban nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. A második félidőben némileg változtattunk, átálltunk 4-2-3-1-re. A gólunk után irányítottuk a mérkőzést, ennek ellenére az ellenfélnek is adódtak nagy helyzetei."

