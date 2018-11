Fortuna Liga, 15. forduló: Kellemes emlékek helyszínére tér vissza a DAC

A dunaszerdahelyi sárga-kékek múlt héten szorosan, de legyőzték a MOL Arénában az FC Nitra együttesét, ezzel két vesztes tétmérkőzést követően újfent győzni tudtak – sőt, gólt sem kaptak.

Most szombaton hasonlóan nehéz mérkőzésre számíthat Peter Hyballa legénysége, ugyanis a csapat a mindig kellemetlen ellenfélnek számító Ružomberok otthonába látogat. A rózsahegyiek kiegyensúlyozott teljesítményt produkáltak – egészen október 10-ig, amikor a kupában 1:4-es vereséget szenvedtek a Skalicától. Ezt követően a bajnokságban sem az elvárásaik alapján alakultak az eredmények: a Trenčínt ugyan legyőzték (1:0), de Szereden (1:3) és Zsolnán (0:3) is vereséget szenvedtek. A csapat megsüvegelendő teljesítményt nyújt hazai pályán: hét mérkőzéséből ötöt megnyert, ezeken a találkozókon pedig mindössze négy gólt kapott.

Nincs irigylésre méltó helyzetben Peter Hyballa: bár a csapat motorja, Kalmár Zsolt múlt héten eltiltás miatt nem léphetett pályára, a hétvégi fordulóban azonban már a csapat rendelkezésére áll. Viszont lassacskán elfogynak az emberek a hátsó sorból: Kristián Koštrna már hetek óta sérüléssel bajlódik, most pedig Ľubomír Šatka is kidőlt a sorból. A DAC védőjét támadás érte Pozsonyban, amely során elmozdult az állkapcsa, megsérültek a fogai és felszakadt az ajka. Az orvosok szerint a fejpárbajok veszélyt jelenthetnek az egészségére, így idén már nem léphet pályára. A játékos a szlovák válogatott keretéből is kimaradt.

A DAC és a Ružomberok legutóbb augusztusban találkozott egymással, mégpedig a MOL Arénában. A vezetést negyed óra után a vendégek szerezték meg Tandir révén, viszont Vida Máté még az első félidő lefújása előtt egyenlített. A második játékrész 59. percében Pačinda büntetőből juttatta előnyhöz a sárga-kékeket, nem sokkal később viszont Qose egalizálni tudott. A mérkőzés végül 2:2-es döntetlennel zárult. Viszont a dunaszerdahelyiek szívesen emlékezhetnek vissza a csapat legutóbbi rózsahegyi játékára: az előző idény utolsó fordulójában a DAC 4:0-ás győzelmet aratott idegenben, ezzel pedig biztossá vált, hogy a csallóközi csapat kvalifikálja magát az Európa Liga selejtezőjébe.

A legutóbbi eredmény: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 2:2

A forduló első mérkőzését Trencsénben rendezik: a hetek óta pocsék teljesítményt produkáló hazaiak azokat a zsolnaiakat fogadják, akik csupán egyetlen ponttal vannak lemaradva a második helyen álló DAC-tól. Valami azt sugallja, hogy nem most fog megszakadni az edzőváltáson átesett trencséniek rossz sorozata.

A kiesőhelyről elmozduló Senica a négy mérkőzés óta nyeretlen Podbrezová otthonában gyarapítaná pontjainak számát, ehhez azonban a vasgyáriaknak is lesz egy-két szavuk. A bajnokságot veretlenül vezető Slovan Nyitráról hozná el a három pontot, az újfent életjeleket produkáló Spartak Trnava pedig a legutóbb lemészárolt (Slovan 0:6) nagymihályi csapat otthonába látogat.

A sereghajtó aranyosmarótiak az ötödik helyen vitézkedő újonc Sereďet fogadják – nem lenne meglepő, ha a fordulót követően a vendégek újabb pontokkal gyarapítanák gyűjteményüket.

A 15. forduló műsora

November 10. (szombat)

AS Trenčín – MŠK Žilina (14:30)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (15:00)

FK Železiarne Podbrezová – FK Senica (17:00)

November 11. (vasárnap)

FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Iclinic Sereď (17:00)

A bajnokság állása:

(tt)