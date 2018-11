FC DAC 1904: Záhumenský tudja, mi kell a Ružomberok legyőzéséhez

A huszonhárom éves védőjátékos ismeri a Ružomberok erős oldalait, de azt is tudja, hogyan kell ezeket semlegesíteni.

Timotej Záhumenský az elmúlt két bajnoki fordulóban a Michalovce és a Nitra ellen is a védelem jobb oldalán kapott szerepet. Mindkét mérkőzést végigjátszotta. „Jól ment a játék, bár a pálya másik felén futballoztam, jobbhátvédként. Kicsit más volt a gyengébbik lábam oldalán futballozni, de igyekeztem segíteni a csapatnak, ahogy csak tudtam. Főleg annak örülök, hogy visszatértem a kezdő tizenegybe. Bízom benne, hogy minél tovább ott is ragadok. Sajnálom a Michalovce elleni kudarcot, ám a Nitrát már sikerült legyőznünk és remélem, hogy az elkövetkező találkozókat is sikeresen vesszük.”

Szombaton a Ružomberok otthonában lép pályára a DAC, amely erős támadójátékkal rendelkezik. Az ellenfél főleg a széleken vezeti a támadásait, középen pedig az immár nyolc gólnál járó Tandir várja a beadásokat. Záhumenskýre a Gál-Andrezly, esetleg a Daniel elleni futópárbajok várnak. „Az edzéseken igyekszem a lehető legjobban felkészülni ezekre. Meglátjuk, mit gondolnak ki az edzőink az ellenfél semlegesítésére. Igyekezni fogok becsületes teljesítményt nyújtani, jobbnak lenni a hazai játékosoknál és felülmúlni őket az egyéni játékszituációkban. A Ružomberok technikás szélsőkkel rendelkezik, akiket a mögöttük futballozó védők is támogatnak. Szombati ellenfelünk veszélyes, igyekszik rövid passzokon alapuló focit játszani. Minőségi gárdával találkozunk, amely igyekszik mindig támadólag fellépni.”

Legutóbb a 2017/18-as szezon zárófordulójában játszott és győzött a DAC Liptón, és az a találkozó elég emlékezetesre sikeredett. Először nyertek ugyanis a Ružomberok otthonában, egyúttal az volt klub élvonalbeli történelmének legnagyobb arányú idegenbeli sikere is. Az akkori, négygólos győzelem ráadásul 25 év után ismét kijuttatta a csapatot az európai kupaporondra. „Ez egy csodálatos emlék, és remélem, hogy ezúttal is három ponttal távozunk Liptóról. Nem kell olyan nagy különbségű sikernek sem lennie, elég az 1:0 is. Ám semmiképpen sem lesz könnyű dolgunk, de majd meglátjuk, milyen taktikát eszel ki a vezetőedző. Ha betartjuk azt és főleg egységesek leszünk, akkor győzhetünk. Együtt kell védekeznünk és támadnunk is,” állapította meg a 23 éves védőjátékos, aki tavaly november hónap legszebb gólját szerezte a szurkolók szavazatai alapján. Az még azonban aranyosmaróti színekben született, a DAC-ban eddig nem szerepel gól a neve mellett.



(fcdac.sk)