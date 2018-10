Kalmár Zsolt: Visszaütött a sok kihagyott helyzet

A szenicei kupavereség után a szombati mérkőzés sem a DAC elképzelései szerint alakult: négy nap alatt a második vereségét szenvedte el. „Nagymihályban is az volt a hiba, mint általában: nagyon sok helyzetet kihagytunk, már az első félidőben 2:0-ra vezethettünk volna. A második játékrész elején Tretyakov, majd később Bayo és Divković is nagy lehetőségeket puskázott el, így végül 2:1-re kikaptunk. Sajnos ilyen a foci, és mihamarabb vissza kell térnünk a helyes útra, mert még nagyon sok találkozó van hátra. Nehéz mit mondani, mert jó mérkőzést játszottunk, amelyen főleg az agresszivitás dominált, ám ismét sok helyzetet hagytunk ki, ami végül vissza is ütött” – mondja a DAC és a magyar válogatott 23 éves középpályása.

Az első húsz percet leszámítva, végig a DAC dominált a nagymihályiak ellen. „Egységesek voltunk, minden egyes labdáért nagyot küzdöttünk. A pálya talaja nem igazán tette lehetővé, hogy a saját játékunkat játsszuk, de vannak ilyen összecsapások is, amikor az ellenfél csak küzd, darál. Abban kell fejlődnünk, hogy az ilyen találkozókat is meg tudjuk nyerni.”

A vereség mellett további rossz hír, hogy Kalmár a74. percben begyűjtötte ötödik sárga lapját a bajnoki idényben, ezért a Nyitra elleni rangadót kénytelen lesz kihagyni. „Lefordultam az emberemről, aki visszahúzott. Valószínűleg azért kaptam, mert kötözködtem a csapatkapitányukkal, esetleg az azt követő szabálytalanságomért, ám mindenesetre nem éreztem jogosnak és sajnálom, hogy a következő találkozón nem állhatok a csapat rendelkezésére.”

A jó sorozat után kétszer is megbotlott a csapat. Mi lesz Kalmár szerint fontos a soron következő mérkőzéseken? „Minden csapatnak van olyan periódusa, mikor nem jön össze semmi. Nem mennek be a helyzetek, de továbbra is keményen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy visszataláljunk a helyes útra és sikerrel vegyük a jövő heti, Nyitra elleni összecsapást.”

fcdac.sk