Senica-DAC – Németh: "Csalódottak vagyunk, mert minden mérkőzést meg akarunk nyerni"

Pavel Šustr (Senica): "Szerettük volna meglepni az ellenfelünket a felállítás megváltoztatásával, az azonban nem nagyon sikerült, így a második félidőre visszatértünk az eredeti taktikánkhoz. A szerencse, amely mellettünk volt az előző mérkőzéseken, most egy picit ellenünk fordult, de alázattal megyünk ki minden mérkőzésre, és hálásak vagyunk az egy pontért is. Továbbra is kemény munka vár ránk."

Németh Antal (DAC): "A saját kezünkben volt a mérkőzés, sok helyzetet alakítottunk ki, de nem sikerült élnünk velük. Csalódottak vagyunk, mert minden mérkőzést meg akarunk nyerni. Tudatában voltunk annak, milyen játékerőt képvisel az ellenfelünk, hogy nehéz ellenfélről van szó, de így is sajnáljuk, hogy nem sikerült győznünk."

