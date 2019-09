Senica-DAC – Hyballa: "A Senica mindig nehéz ellenfél számunkra"

Peter Hyballa (DAC): „Először gratulálni szeretnék Kalmár Zsoltnak a megszületett kisfiához, Garfield juniorhoz. Az ellenfél védelme flexibilis volt, három-öt védővel játszottak. Szervezettek voltak, mi pedig helyenként buta hibákat vétettünk, a visszajátszásokat másképp kellett volna megoldanunk. Ramirez néha elhagyta a saját pozícióját, és olyan helyen is feltűnt a pályán, ahol nem kellett volna. Aztán jött Vida Kristopher álomgólja, amely leginkább ahhoz volt hasonló, mint amit az Atromitosznak rúgott. A Senica mindig nehéz ellenfél a számunkra, ezért nagyon örülünk ennek a győzelemnek, mert továbbra is versenyben vagyunk. Kružliak, Beskorovainyi és Oravec is nagyon jól játszott. Első alkalommal maradt érintetlen a hálónk, és egy ponttal többet szereztünk, mint tavaly ilyenkor. Nem volt sok szurkoló a meccsen, ezért is volt más a pszichikai felkészítés a találkozóra, mint amikor teltház előtt játszunk.”

Michal Ščasný (Senica): „Hatalmas erővel bír a DAC, a támadásaik automatikusak, az első félidőben egyértelműen jobbak voltak nálunk. Aztán feljavult a játékunk, és a második játékrészben már kiegyenlítetté vált a küzdelem. Ha ilyen erős ellenféllel szemben kezdeni akarunk valamit, akkor jobban kell felépítenünk a támadásainkat.”



A mérkőzés:

