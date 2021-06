Schäfer András az Eb-szereplésével a DAC legsikeresebb játékosa lett

Schäfer András lett a DAC első olyan játékosa, aki részt vett egy felnőtt Európa-bajnokságon, és egyben gólt is szerzett.

Még mindig beszédtéma a DAC 22 éves középpályásának, Schäfer Andrásnak és az egész magyar válogatottnak a 2020-as Európa-bajnokságon nyújtott teljesítménye. Bár Marco Rossi szövetségi kapitány védencei már elbúcsúztak a tornától, a „halálcsoportban” mutatott játékuk és az eredményeik mindenkit elkápráztattak.

A legutóbbi Eb-győztes Portugália elleni 0:3-as vereséget a világbajnok franciák és a Németország otthonában a Nationalelf ellen elért értékes döntetlenek követték. A nemzeti tizenegyet mindössze néhány perc választotta el a nyolcaddöntőbe jutástól, ugyanis a 84. percig 2:1-re vezettek Münchenben.

Ennek a sikernek egy DAC-játékos is tevékeny részese volt. Schäfer az első mérkőzésen 64 percet futballozott, a franciák ellen 74 percet töltött a pályán, míg a németországi összecsapást végigjátszotta, és a 68. percben 2:1-es előnyhöz juttatta Magyarországot. Összességében tehát 228 percet abszolvált és 1 gólt szerzett. A Nemzeti Sport napilap online szavazásán a szurkolók Magyarország legjobb játékosának választották a kontinenstornán.

Schäfer András lett az első játékos, aki egy felnőtt Európa-bajnokságon képviselte a DAC-ot. Ebből következik, hogy ő a klub első olyan futballistája is, aki gólt szerzett a kontinensviadalon.

„Az a pillanat, amikor a kapuba került a labda, örökre emlékezetes marad. Csak üvöltöttem és rohantam, azt sem tudtam, hol vagyok. Úgy éreztem, mintha a felhőkön futottam volna, aztán amikor a többiek utolértek, és letepertek, a földön el is sírtam magam”

– mondja Andris a legszebb pillanatáról és az azt követő érzelemkitörésről.

Felnőtt világbajnokságon eddig két DAC-futballista szerepelt. Az egyikük 1990-ben Olaszországban Fieber Péter volt. Akkor Csehszlovákia egészen a negyeddöntőig menetelt, Fieber azonban nem kapott szerepet egyetlen mérkőzésen sem. 28 évvel később, a 2018-as oroszországi vb-re a panamai Eric Davis utazhatott. A közép-amerikai ország válogatottja a Belgium, Anglia és Tunézia elleni vereségeket követően már a csoportkörben búcsúzott. Davis akkori mérlege 180 perc volt: mindkét európai csapat elleni összecsapást végigjátszotta.

Davis két alkalommal a CONCACAF-aranykupán is szerepelt: 2017-ben az Amerikai Egyesült Államokban és tavalyelőtt szintén, amikor is az USA és Costa Rica volt a torna házigazdája. A balhátvéd az idei kiírásra utazó keretbe is bekerült, amelyet július 10-e és augusztus 1-je között rendeznek az Egyesült Államokban.

Rajtuk kívül két 21 éven alatti Európa-bajnokságon is láthattunk DAC-futballistákat. 2017-ben Lengyelországban konkrétan Ľubomír Šatka, Tomáš Huk, Pavol Šafranko (Szlovákia) és Patrik Macej (Csehország), képviselte a sárga-kékeket, idén pedig Martin Jedlička (Csehország) és Marko Divković (Horvátország) a Magyarországon és Szlovéniában rendezett Eb csoportkörében. Az 1993-as U17-es világbajnokságon Novota Zoltán nevével találkozhattunk a Csehország és Szlovákia Válogatottja elnevezésű együttes nevezett névsorában. A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy 2019-ben Danylo Beskorovainyi az ukrán U20-as csapattal világbajnoki aranyat szerzett, és bár a DAC játékosa volt, ám abban az idényben Nagymihályban szerepelt kölcsönben, így a torna során a zempléni gárda szerepelt a neve mellett.



(dac1904.sk)