Profi szerződést kötött a DAC fiatal labdarúgója

A DAC szerződésben biztosította be a 16 éves Szalma Dániel szolgálatait. Az U19-es gárda tehetséges védője kétéves kontraktust írt alá a sárga-kék klubbal, amely további egyéves opciót is tartalmaz.

Szalma Dániel Zsolt (szül. 2003.9.9-én) tizenhárom esztendős korától tartozik a klub kötelékébe és a fiatal kora ellenére már stabil játékosa a tizenkilenc éven alatti korosztályos csapatnak. Tizenöt esztendősen több alkalommal megfordult a felnőttcsapat öltözőjében is, amelynek színeiben három felkészülési találkozón lépett pályára. Tavaly a DAC-Somorja összecsapáson, ősszel a szlovák U21-es válogatott ellen kapott szerepet, míg idén a téli felkészülés folyamán abszolvált, Skalica elleni mérkőzést végigjátszotta.

Dani a MOL Akadémián az ügynöke, Emil Kovarovič és az édesapja társaságában aláírta pályafutása első professzionális szerződését. A megegyezés a soron következő két szezonra szól és további egyévnyi opciót is tartalmaz.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a DAC profi szerződést kínált, az elkövetkező két év alatt igyekezni fogok kihozni magamból a lehető legtöbbet. Csodálatos érzések vannak bennem és örülök annak, hogy továbbra is a sárga-kék család tagja lehetek. Szeretném mihamarabb beküzdeni magam a felnőttcsapat kezdő tizenegyébe. Meg akarom győzni az edzőket az edzéseken, és ha lehetőséget kapok, akkor a mérkőzéseken is” – nyilatkozta az ifjúsági válogatott labdarúgó, aki az angol vagy a német élvonalról álmodozik. A jó testfelépítésű és nagy futballintelligenciával rendelkező perspektivikus Szalma a védelem közepén érzi magát a legjobban, de szükség esetén a hátvédsor szélein is képes jó teljesítményre. Példaképe a Real Madrid középső védője, Sergio Ramos. „Ramos egy igazi vezér és csapatkapitány, aki képes bátorítólag hatni a társaira, továbbá a játékstílusa is tetszik. Szeretnék rá hasonlítani.”

„Dani 2003-ban született, így még mindig nagyon fiatal labdarúgó. Ennek ellenére már régóta figyeljük őt. A múlt szezonban az U19 kategóriában szerepelt. Ez mellett a 17 év alatti válogatott tagja. A régiónkból származik, és a múltban a külföldi klubok iránt érdeklődött. Meg kellett győznünk őt, hogy a további fejlődéséhez ez itt a megfelelő hely. Többször bevontuk őt a felnőttcsapat edzésfolyamatába, és lassan felkészítjük őt arra, hogy Somorján játszhasson és ugyanakkor az U19 erőssége legyen. Dani érdekes játékos, a középhátvéd posztján játszik és jobb lábú. Reméljük, hogy hamar kilábal a jelenlegi sérüléséből, és klubunkban fényes jövő vár rá" – mondta Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.



