Profi szerződést írt alá a DAC-cal a dunaszerdahelyi származású játékos

Angyal Botond (szül. 2005. augusztus 12-én) az újabb olyan tehetséges neveltje a csapatnak, akinek a szolgálatait szerződéssel biztosította be a DAC.

A tizennyolc esztendős védekező középpályás és az U19-es csapat kapitánya első profi kontraktusát írta alá, amely az elkövetkező három idényre, tehát 2026. június 30-ig érvényes.

„Nagyon boldog és elégedett vagyok, hiszen beért a kiskorom óta a futballba fektetett erőfeszítésem gyümölcse. A klubvezetés jelezte felém, hogy elégedettek a fejlődésemmel és szerződést ajánlottak. Köszönöm a belém fektetett bizalmat, itteni nevelésű labdarúgóként ez egy csodálatos érzés. Dunaszerdahelyi srácként akárhányszor a stadionban vagyok, a Nélküled hallatára mindig kiráz a hideg. Ez nem is fog változni. A kezdetektől a DAC kötelékébe tartozom, már akkor jelen voltam, amikor a régi stadionban a bennmaradásért küzdöttünk. Ez nagyon sokat jelent számomra. Szeretnék minél hamarabb bekerülni az A-csapat kezdő tizenegyébe, a MOL Arénában tizenkétezer ember előtt pályára lépni és elérni, hogy a családom büszke legyen rám. Erősségeim közé tartozik a védekezés, az egy egy elleni párharcokat nagy százalékban megnyerem. Mindenben szeretnék még fejlődni, főleg a befejezésekben” – nyilatkozta Botond a kontraktus aláírását követően.

Angyal Botond Dunaszerdahelyről származik, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. A DAC Akadémia összes ifjúsági csapatát végigjárta, több korosztályos szlovák válogatottnak is a tagja volt. Jelenleg a DAC U19-es együttesének a kulcsjátékosa és csapatkapitánya. Az A-csapattal is abszolvált néhány edzést, amelynek színeiben a nyári felkészülés keretén belül lehetőséget kapott a Pohronie elleni barátságos találkozón, két hete pedig a Topolya otthonában lejátszott mérkőzésen is pályára lépett.

„Nagyon büszkék vagyunk, amiért klubunk saját nevelésű játékosa, aki megjárta mindegyik korosztályos csapatunkat, professzionális szerződést kapott. Négyévesen Takács Pista bácsi irányítása alatt kezdte meg pályafutását, jelenleg pedig az idősebb ifik vezére és csapatkapitánya. Boti egy olyan játékos, akiben a DAC mentalitása, amely szerint soha nem szabad feladni, a mérkőzéseken és az edzéseken is megmutatkozik. Bízunk benne, hogy a jövőben is folytatni fogja az eddigi fejlődést, megtartja a mentalitását és nagyon sok örömet szerez nekünk a jövőben az A-csapat színeiben. Ehhez sok szerencsét és kitartást kívánunk neki” – állapította meg az akadémiánk igazgatója, Németh Krisztián.

(dac1904.sk)

