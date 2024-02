Podbrezová-DAC – Muñoz: "Az eredménynek örülök, az első félidőnek viszont annyira nem"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Úgy érkeztünk ide, hogy tudtuk, mire számíthatunk. A hazaiak edzőjének gratulálok azért a taktikáért, mellyel pályára küldte a csapatát. Tudtuk, miben erősek, milyen intenzitással játszanak, hogyan nyerik a párharcokat és mennyire felkészültek. Három éve ugyanaz a személy a csapat edzője, ezért nem véletlen, hogy sok jó elemet tudnak felmutatni a játékukban. Ezzel tisztában is voltunk. A mai meccsen is láttuk, hogy sok dologban kell még javulnunk. Az eredménynek örülök, az első félidőnek viszont annyira nem, mert tudom, hogy ennél jobban is tudunk játszani. Értem, hogy nyomás alatt nem könnyű, ezért továbbra is keményen kell dolgoznunk. Nagyon kiélezett a bajnokság, hiszen az alapszakasz utolsó körében dől csak el, kik jutnak a legjobb hat közé. De mi vagyunk a DAC, és tudjuk, milyenek az elvárások velünk szemben, melyeknek meg kell felelnünk. Amivel elégedett vagyok, és amiért meg kell dicsérjem a játékosaimat, az az, hogy ez volt a hetedik meccsem, és ennyi idő alatt még csak három gólt kaptunk. Ez volt az ötödik olyan találkozó, amikor nem rezdült a hálónk. Köszönöm a srácoknak, és gratulálok nekik ezért. Úgy gondolom, hogy a nézők ma egy jó meccset láthattak.”

Roman Skuhravý (Podbrezová): „Köszönöm a kollégám elismerését. Fontos mérkőzés volt ez a számunkra, egy próbatétel, noha tudtuk, hogy két kísérletünk lesz arra, hogy együtt dolgozzunk a kitűzött cél elérése érdekében. Egyetértek az ellenfél edzőjével abban, hogy nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság, és ennek én is örülök. Ez visszaigazolás rólam is, a csapatról is és a klubról is. Egyik meccset sem szoktam a végeredmény alapján értékelni. Ma viszont mi voltunk azok, akik szerettünk volna gólt rúgni, és szerettük volna feltörni a DAC masszív védelmét. Egy olyan időszakba érkeztünk viszont, amikor támadásban nem vagyunk elég hatékonyak. Az első félidőben többet is elérhettünk volna, akkor ugyanis aktívabbak voltunk, akárcsak a mérkőzés legvégén. Ekkor adtam meg a lehetőséget Galčíknak, akit sérülten sosem küldenék pályára, de neki igazán jó érzéke van az ilyen szituációkban. Ezek a találkozók jó felmérők a számunkra, és örülök, hogy részese lehetek mindennek.”



(dac1904.sk)