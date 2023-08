Pár órával a kezdő sípszó előtt tudta meg a DAC új kapusa, hogy máris számítanak rá a kezdőben

Második hete vagy a klubnál. Hogy érzed magad, mennyire sikerült beilleszkedned?

„Nagyon jól érzem magam, kiválóak a körülmények. Már a barátnőm is csatlakozott hozzám, szóval nem vagyok egyedül. Igyekszem kihasználni a klub adta lehetőségeket, hogy minden nappal javuljak és hogy hamarosan otthon érezzem magam. Nagyon élvezem ezt a folyamatot. A csapattársak remekül fogadtak, már az együttes teljes jogú tagjának érzem magam, így minden rendben van. Az étkezés és a regeneráció feltételei adottak, továbbá az erőnléti edzők és az elemzők is a rendelkezésünkre állnak. Nekem csak arra kell összpontosítanom, hogy napról napra fejlődhessek. Ez boldogsággal tölt el.”

Ha az itteni infrastruktúrát összehasonlítod az előző klubodnál, a belgrádi Partizannál tapasztaltakkal, mit látsz?

„Nagyon hasonlóak. Belgrádban is egy kiváló sportközpont állt a rendelkezésünkre, remek minőségű pályákkal. Talán az egyetlen különbséget abban látom, hogy a klub, az edző és a játékosok is ugyanabban a dologban hisznek, egy irányba húznak. A Partizannál is mindenki profi, de mivel az egy óriásklub, ha nincsenek eredmények, akkor jönnek a változások edzői vagy akár a játékosok szintjén is. Ott nem úgy állnak hozzá a dolgokhoz, hogy ha becsúszik egy vereség, akkor megértik, hiszen ilyen a foci, ez is néha megesik. Minden a győzelemről szól. Egy nagymúltú klubról van szó, ráadásul a szurkolók is a siker megszállottjai. De ez nem rossz dolog. Talán a fiatalabb játékosoknak kicsit stresszes, hogy minden héten a maximumon kell teljesíteni, akárcsak itt, de a Partizannál picit nagyobb nyomás nehezedik a futballistákra, ami néha a csapat kárára megy.”