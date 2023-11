Ő a DAC új vezetőedzője!

Francisco Javier Muñoz Llompart, akit a labdarúgás világában a Xisco Muñoz néven ismernek, ül le a DAC kispadjára. A 43 esztendős spanyol szakember, akinek pályafutását grúz bajnoki címek vagy az angol Premier League-be való feljutás kivívása gazdagítja, a mostani szezon végéig érkezik, emellett a szerződése egyéves opciót is tartalmaz.

A Mallorca szigetén található Manacor városából származó (szül. 1980. szeptember 5-én) tréner a játékos-pályafutása során főként szélsőként futballozott. A spanyol élvonalban a Betis, a Valencia, a Tenerife és a Levante mezét is viselte. A Valencia együttesével 2004-ben UEFA-kupát nyert. A grúz Dinamo Tbiliszinél az idegenlégiós életet is kipróbálhatta, amellyel két bajnoki címet szerzett és a gólkirályi korona is az övé lett.

Pont a Dinamo csapatánál kezdte meg 2019-ben az edzői pályafutását. Ez első évben asszisztensként tevékenykedett, hozzájárulva az újabb grúz bajnoki elsőség elhódításához. Bár 2019 decemberében elhagyta a klubot, 2020 nyarán visszatért, de immár a vezetőedző posztjára. Azt követően, hogy az irányítása alatt a csapat ismét felült a bajnoki trónra (a 2020-as idény, tavasz-ősz lebonyolítási rendszerben), elfogadta az élvonalba való feljutásért küzdő Watford ajánlatát. 2021 márciusában ő lett a Hónap edzője az angol Championshipben, áprilisban pedig Premier League-tagság kivívását ünnepelhette a gárdával.

Annak ellenére, hogy újoncként 7 fordulót követően a tabella 15. helyen állt a Watford, október elején a klub felbontotta vele az együttműködést. Három héttel később már az SD Huesca kispadján ült, amellyel a spanyol másodosztály tizenharmadik helyén végzett. 2022 őszén a ciprusi Anorthoszisz Famaguszta csapatánál dolgozott, idén nyáron pedig az egyik legrégibb angol együttes, a második liga újonca, a Sheffield Wednesday irányítását vette át. Október elejéig volt a „Baglyok” vezetőedzője, mostantól pedig az együttesünk kispadjára ül le.

Az új vezetőedzővel a 43 éves asszisztens-videóelemző, Roberto Cuesta Roman (szül. 1980. október 6-án) is érkezik a DAC-hoz, továbbá Miguel Gomila Andreu (szül. 1983. május 23-án) erőnléti edző szintén az edzői stáb tagja lesz.

Xisco Muñoz első alkalommal kedd délután vezényel edzést az új játékosainak.

„Nagyon boldogok vagyunk, amiért sikerült megegyeznünk Xiscoval. Egy dinamikus fiatal edzőről van szó, aki jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. Egyetértettünk az idei szezonra szóló célkitűzésekben, továbbá a csapat erősségeiben és gyengeségeiben is. Összességében simán zajlott a folyamat és elkezdhetjük az előttünk álló fontos hetekre való felkészülést. Xisco és két munkatársa holnap az ügynökeik kíséretében Dunaszerdahelyre érkeznek, ezután kerülhet sor a szerződéseik aláírására klubunkkal. Xisco keddtől veszi át az együttes irányítását” – üdvözölte az új vezetőedzőt és a munkatársait Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.

(fcdac.sk)