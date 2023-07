Niké-szombat, 1. forduló: Labdabirtoklásban győzött a DAC, a góllövés viszont nem ment (VIDEÓ)

A Dila Gori ellen elszenvedett mérkőzéshez képest Adrian Guľa több helyen is változtatott a kezdőcsapaton – Pinto, Kalmár és Ramadan is a cserepadra került, helyettük pedig Gavrić, Mendez és Vitális kapott lehetőséget az első perctől.

A DAC az elejétől fogva magához ragadta a kezdeményezést, volt, hogy percekre kapuja elé szegezte a hazai csapatot, ám annak védelme rendkívül szervezett volt. A 8. percig kellett várni az első komolyabbnak tűnő helyzetre – Gavrić beadása után Trusa közelről nem tudott lőni, Száraz pedig megkaparintotta a labdát. A sárga-kékek láthatóan többet birtokolták a labdát, ezt viszont képtelenek voltak nemhogy gólokra, hanem komolyabb helyzetekre sem váltani. A 20. perc környékén Krstović előtt adódott nagyobb lehetőség, lapos lövése viszont centikkel a kapufa mellé ment. A hazaiak ellentámadásokból, pontrúgásokból igyekeztek veszélyeztetni, Petrášnak viszont nem kellett komolyabb védést bemutatnia. A félidő végéhez érve mégis a nagymihályiak voltak legközelebb a gólszerzéshez. Marcin kavargatott a bal oldalon, Andzouana mellett középre is tudott adni, a 40 éves Žofčák pedig Mendez mellett kapura fejelt – szerencsétlenségére épp a jól helyezkedő Petráš markába.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első véget ért. A DAC járatta a labdát, továbbra is eredménytelenül erőltette a beadásokat, míg a Michalovce hősiesen védekezett. A sárga-kékek gólfelelősei ezen a mérkőzésen teljesen csődöt mondtak – vagy elpattant tőlük a labda, vagy képtelenek voltak eltalálni a kaput, vagy a nagymihályi védők blokkoltak önfeláldozóan. Az 52. percben Trusa remek passzát követően Gavrić kapásból a nagymihályi kapu fölé durrantott. A dunaszerdahelyiek olyannyira vágytak a gólszezrésre, hogy Trusa még egy műeséssel is megpróbálkozott a hazai tizenhatosban, de a játékvezetőt nem tudta becsapni, kapott is egy sárga lapot a színészkedésért. A mérkőzés végéhez közeledve egyre fokozta a nyomást a DAC, de helyzetei sorra kimaradtak. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt Ramadan balról érkező beadását Herc küldte kapura, de a labda levágódott egy hazai védőről – egyenesen Krstović elé, aki hat méterről magasan a kapu fölé lőtt. Nem sokkal később Ramadan pattogós, lapos lövése zúgott el a hazaia kapu mellett. A vendégeknek szerencséjük sem volt, erről tanúskodnak a ráadás ötödik percében történtek. Herc beadását kifejelte az egyik hazai védő, mégpedig Kalmár elé, aki kapásból kapura tűzte. A labda a jobb kapufáról kivágódva Szárazra pattant, róla pedig nem a gólvonal, hanem a partvonal mögé esett.