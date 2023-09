Niké-péntek, 8. forduló: Két öngól is kellett a trencséniek további meneteléséhez

A trencséniek az első perctől kezdve igazolták remek formájukat, és már az ötödik percben gólnak örülhettek, ám Gong találatát végül kezezés miatt nem adta meg a játékvezető. A 22. percben viszont már szabályos gól született – a kassai Jakubko szerezte, apró szépséghiba viszont, hogy a saját kapujába talált be. A szünet előtt azért a trencséniek is betaláltak, Gong növelte kétgólosra csapata előnyét. A második játékrészben az AS aktív játékkal tartotta előnyét, de a támadásból is kivette a részét. A 77. percben egy szabadrúgást követően a kassai Mizerák szerencsétlenül ért a labdába, így az a saját kapujában kötött.

A Trenčín immár 19 ponttal vezeti a bajnokságot, és elmondható, hogy a következő fordulót is az élről várja majd.



A pénteki eredmény:

FC Košice – AS Trenčín 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 22. Jakubko (öngól), 44. Gong, 79. Mizerák (öngól)



A forduló további programja:

Szeptember 23. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – FK Železiarne Podbrezová (18:00)

MFK Skalica – FC DAC 1904 (18:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)



Szeptember 24. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (17:30)

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (18:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 4 gól

Addo (Žilina) – 4 gól

Kováčik (Podbrezová) – 4 gól

Acosta (B. Bystrica) – 4 gól

Ibrahim (Trenčín) – 4 gól

Kupusović (Trenčín) – 4 gól

(tt)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!