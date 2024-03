Niké-liga, rájátszás, 3. forduló: A Spartak nyerte a hétvége rangadóját

A mindent eldöntő gólt Azango szerezte a 27. percben. A hazaiak több ígéretes helyzetet is kidolgoztak az első játékrészben, a szünet előtt pedig a vendégek is veszélyeztettek, de újabb gól már nem esett. A második játékrészben inkább a mezőnyfoci dominált, a helyzetekből is kevesebbet láthatott a több mint 6 ezer szurkoló.

A Spartak győzelmével négy pontra ellépett a harmadik helyen álló zsolnaiak elől.



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:0 (1:0)

Gólszerző: 27. Azango



A szombati eredmények:

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 26. Strelec, 90+2. Marcelli – 43. Ridwan



Alsóház:

MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 4:2 (2:1)

Gólszerzők: 39., 85. Rymarenko (az elsőt 11-esből), 45. Slebodník, 66. Depetris – 16. Gajdoš, 82. Emeka

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Košice 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 65. Kuzma – 23. Medved, 86. Petrák

MFK Skalica – MFK Zemplín Michalovce 0:0



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 60. Tučný – 38. Koné (11-esből)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Marcelli (Slovan) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

