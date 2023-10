Niké Liga, 9. forduló: Győzelemmel távozott a Spartak Dunaszerdahelyről, két riválisa is beelőzte a DAC-ot a tabellán (VIDEÓ)

A dunaszerdahelyiek szempontjából ígéretesen alakult az első félidő, ugyanis már az ötödik percben kis híján betaláltak. Egy gyors támadást követően Čermák kapott labdát a vendégek tizenhatosában, bal külsővel pedig a kapu hosszú oldalát vette célba. A labda megpattant az egyik nagyszombati védőn, így az irányt változtatva a kapu közepébe tartott, de az időközben elvetődő Takáč még vissza tudott nyúlni. Többet birtokolták a labdát a hazaiak, ám az akciók befejezésénél már hiányzott a pontosság. A 19. percben ismét nagy helyzet adódott a DAC előtt, Trusa visszafejeléséről pedig csak centikkel maradt le Gouré. Nem sokkal később feljegyezhettük a vendégek első helyzetét is a mérkőzésen. Popović bokszolását követően Danielhez került a labda, aki a tizenhatoson kívülről kapura is tűzte, Csinger viszont önfeláldozóan blokkolt. A félidő végéig még két hazai helyzetet láthatott a közönség: Takáč kapus előbb Andzouana rövid alsóba tartó lövését fogta, majd Ramadan távoli löketénél kellett résen lennie.

A DAC előtt tehát adódtak ígéretes helyzetek, amik ugyan kimaradtak, de lehetett rájuk építeni. Ehhez képest a második játékrészre mintha egy teljesen más csapat futott volna ki. Az első figyelmeztető jel a 49. percben érkezett, amikor a vendégek ugyan betaláltak a hazai kapuba, ám a játékvezető lesállás miatt nem adta meg a gólt. Három perc elteltével már szabályos találatot szerzett a Spartak. Egy balról érkező centerre a veterán Ďuriš érkezett jó ütemben, aki védőit megelőzve védhetetlenül a hazai kapuba lőtt. A sárga-kékek próbálták felpörgetni a játékot, nagyobb sebességre kapcsolni, de egyrészt a nagyszombati védelem is jól működött, másrészt pedig sok volt a pontatlanság az akciók felépítésében, így gyakran el sem jutottak a befejezésig. A második félidőben gyakorlatilag egy kaput eltaláló lövést sem regisztrálhattunk a dunaszerdahelyiek részéről, a vendégek viszont tovább is növelhették volna előnyüket. A 66. percben Popović fogta Daniel éles szögből leadott lövését, majd Ofori rövid időn belül kétszer is centikkel lőtt a hazai kapu mellé. A DAC a hajrában sem tudott nyomást gyakorolni ellenfelére, amely rutinosan tartotta távol a kapujától a labdát.

A DAC idénybeli harmadik vereségét szenvedte el, ebből a másodikat hazai pályán, a tabellán pedig lecsúszott a 7. helyre.

Magabiztos győzelmet aratott a Slovan a még mindig nyeretlen Zlaté Moravce otthonában. A pozsonyiak már két perc elteltével megszerezték a vezetést Zmrhal találatával, a fordulást követően pedig Tolić duplájával végleg el is döntötték a három pont sorsát.

Elképesztő izgalmakat hozott a Podbrezová és a Košice összecsapása, az újonc pedig meglepetésre már a 13. percben megszerezte a vezetést – Fabiš beadására Lačný érkezett jó ütemben, és védhetetlenül a kapuba fejelt. A hazaiak viszont még az első játékrészben Blahút duplájával fordítani tudtak. Ekkor talán még senki sem sejtette, hogy a második félidő micsoda izgalmakat tartogat. Történt ugyanis, hogy az 53. percben a kassai Faško egy az egyben nem hibázott Ludha kapussal szemben, majd tíz percre rá egy gyors kontrát követően Gallović ismét a kassaiak felé billentette a mérleg nyelvét. 2:3 volt az állás, és ahogy teltek a percek, egyre kezdett biztosabbá válni, hogy meglepetés születik a mérkőzésen. A kassaiak végül mégis pont nélkül távoztak, ugyanis a hajrába érve Ridwan kezezése miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Špyrka a 85. percben értékesített is. Alig telt el két perc, a Podbrezová ismét fordítani tudott, immár másodszor a mérkőzésen. Assinor beadásába Okunola tette bele a lábát, ez pedig elég volt, hogy megtévessze Putnocký kapust. A 89. percben közel álltak az újabb egyenlítéshez a kassaiak, ám Šindelář nem találta el az üres kaput. Ehelyett a Podbrezová vitte be a kegyelemdöfést Assinor révén. A végeredmény tehát: Podbrezová-Košice 5:3.



A vasárnapi mérkőzések:

FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)

Gólszerző: 52. M. Ďuriš

FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 5:3 (2:1)

Gólszerzők: 27., 36. Blahút, 85. Špyrka (11-esből), 86. Okunola, 90. Assinor – 13. Lačný, 53. M. Faško, 63. Gallovič

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 2. Zmrhal, 47., 75. Tolić



A szombati eredmények:

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 0:0

AS Trenčín – MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 62. Kupusović



A pénteki eredmény:

MŠK Žilina – MFK Skalica 5:3 (2:0)

Gólszerzők: 12., 61. D. Ďuriš, 18. Essomba, 83. Addo, 90+3. Sauer – 50. Smékal, 62. Matejov, 75. Yao



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Polievka (B. Bystrica) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 4 gól

Acosta (B. Bystrica) – 4 gól

Barseghyan (Slovan) – 4 gól

Ibrahim (Trenčín) – 4 gól

(tt)