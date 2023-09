Niké Liga, 7. forduló: Legutóbb a bajnoki címről szólt a DAC-Slovan, most valami egészen más lesz a tét

A sárga-kékek szempontjából a lehető legjobbkor érkezett a válogatott szünet, ugyanis bár eddig is akadozott a gépezet, de legalább úgy, ahogy jöttek az eredmények. Aztán jött a besztercebányaiak elleni kiábrándító hazai vereség, majd az újabb pofon Trencsénben. A válogatott összpontosításnak köszönhetően a dunaszerdahelyieknek két hetük volt orvosolni a helyzetet, és az is a csapatot segítette, hogy az alapemberek közül csak Andzouanára és Csingerre vártak kötelezettségek hazájuk nemzeti csapatában, így a keret magja egyben maradt. A DAC vezetősége tisztában volt vele, hogy a távozó Krstovićot sem Niarchos, sem Trusa nem tudta megfelelően pótolni, ezért az átigazolási hajrában tűzoltásra került sor: egy támadó felfogású középpályás mellett érkezett három csatár is. Hogy a dunaszerdahelyiek játékban maradjanak, a DAC a Topolyával játszott barátságos mérkőzést, és noha Herc találatával vezettek is a sárga-kékek, a vége 1:4-es kiütéses vereség lett.

„Úgy gondolom, a végeredmény nem tükrözi a meccsen látottakat. Szép környezetben futballoztunk és az első félidőben nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Betaláltunk és jól védekeztünk. Főleg ebből kell a lehető legtöbb pozitívumot leszűrnünk a Slovan elleni összecsapásra vonatkozóan“

– nyilatkozta a mérkőzést követően a DAC gólszerzője, Christián Herc.

A dunaszerdahelyiekre tehát a címvédő Slovan vár a soron következő hétvégi fordulóban. Mindkét csapat 8-8 ponttal áll az ötödik, illetve a hatodik helyen, a pozsonyiak viszont két mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Az égszínkékek az előző szezonban elképesztő hajrát produkálva gyűjtötték be újabb bajnoki címüket, aminek köszönhetően a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhattak. A luxemburgi Hesperange (1:1 és 2:0) és a bosnyák Zrinjski (1:0 és 2:2) még nem okozott gondot, az izraeli Maccabi viszont már megálljt parancsolt nekik (1:2 és 1:3). Az Európa-liga play-offban a ciprusi Arisszal küzdöttek meg a csoportkörbe kerülésért, ám a hazai 2:1 után megsemmisítő 2:6-os vereséget szenvedtek idegenben, így maradt a Konferencia-liga csoportköre. A bajnoki szezon kissé döcögősen indult a Slovan számára, ugyanis az első és a második fordulóban is csak döntetlenezett (Košice 0:0, Banská Bystrica 2:2), majd nyertek Skalicán (2:1), legutóbb pedig egy izgalmas, fordulatos mérkőzésen a Podbrezová ellen (3:2) is. A pozsonyiak jelenleg azért vannak kétmeccses hátrányban a többiekhez képest, mert a Michlovce elleni bajnokit az ellenfél játékosainak megbetegedése, a Ružomberok ellenit pedig a Slovan kérvényezésére halasztották el. A válogatott szünetben a Slovan sem unatkozott, szerdán a Svätý Jur elleni szlovák kupameccsen aratott 7:0-s győzelemmel hangolódott a hétvégi rangadóra.