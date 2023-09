Niké Liga, 6. forduló: Elképesztő dráma Pozsonyban, tovább menetelnek a zsolnaiak

Nagyszombatban az első játékrész csak hazai helyzeteket hozott, de azok rendre kimaradtak. A fordulást követően viszont a zsolnaiak kétszer villantak. Az 59. percben Sauer szögletből ívelt a nagyszombati kapu elé, Stojchevski pedig fejjel mattolta Takáčot. Három perccel később érkezett az újabb sokk: Štetina hibáját követően Addo szerezte meg a labdát, majd a kimozduló Takáč mellett higgadtan a kapuba helyezett. A Spartak innen már nem tudott felállni, a Žilina így értékes győzelemmel távozott Nagyszombatból, és visszavette az első helyet a tabellán.

Óriási drámát hozott a Slovan Bratislava és a Podbrezová összecsapása. A hazaiak ugyan az első félidőt követően Barseghyan találatával vezettek, ám a vendégek a 78. percben előbb Assinor révén egyenlítettek, majd három perccel a rendes játékidő vége előtt Bartoš találatával az eredményt is megfordították. Óriási meglepetés volt születőben, de az igazi dráma csak ezután következett. A ráadás második percében Lovat szabadrúgásból ívelt a Podbrezová kapuja elé, Kashia pedig fejjel egyenlített. A vendégek minden bizonnyal a döntetlennel is elégedettek lettek volna, ám a pozsonyiak mindhármat otthon akarták tartani, és végül ez sikerült is nekik. A 94. percben Bajrić beadását követően Barseghyan megnyerte a fejpárbajt Grešákkal szemben, majd Ludhát is kicselezte, és az üres kapuba passzolt.

Jövő héten válogatott szünetre kerül sor, így a Niké Liga szeptember 15-én folytatódik az alapszakasz 7. fordulójával.