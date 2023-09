Niké Liga, 6. forduló: „Az a csapat nyer, amely jobban fogja akarni a sikert” – újabb nehéz feladat a DAC előtt

Eddig egyáltalán nem a dunaszerdahelyiek elképzelése szerint alakul az új idény. A Konferencia Ligából már az első fordulóban búcsúztak, majd a bajnokságban is akadozott a gépezet: sovány döntetlen a gyengécske Michalovce otthonában, nyögvenyelős győzelem Aranyosmaróton, de Rózsahegyen is csak a végén sikerült pontot menteni. Az újonc kassaiakat ugyan kiütötték, és a múlt heti bősi kupameccset (5:1) követően is azt hangoztatták a játékosok, hogy remek felkészülés volt a hétvégi bajnokira. Akkor aztán bekövetkezett az, amire talán kevesen számítottak. A DAC elhasalt hazai pályán, méghozzá az egyre inkább formába lendülő besztercebányaiakkal szemben. Így már a sárga-kékek sem hibátlanok a bajnokságban, nyolc szerzett pontjukkal jelenleg az ötödik helyen állnak, és bizony az elkövetkezőben sem vár rájuk könnyű feladat.

Szombaton ugyanis a Trenčín otthonába látogatnak, amely az utóbbi években minden szezont nagy reményekkel kezdett, de szinte kivétel nélkül rendre alulteljesített. Így volt ez az előző idényben is. A trencséniek mindössze 22 pontot gyűjtöttek az alapszakaszban, ez pedig csak a 10. helyre volt elég. A rájátszásban ugyan elkezdték gyűjtögetni a pontokat, a lehetséges 30-ból 14-et szereztek, és végül csak egy pozíciót tudtak javítani a bajnoki idény végére. František Straka vezetőedzőnek megköszönték a munkáját, helyét pedig a szerb Ilija Stolica vette át, aki korábban két éven át volt a szerb U21-es válogatott szövetségi kapitánya, de megfordult olyan együtteseknél is, mint a Vozdovac, a Vojvodina, az NK Olimpija vagy a Partizan Belgrád. A felkészülés során még nem jöttek az eredmények: kikaptak az Olomouctól (1:2), döntetleneztek a Púchovval (1:1), a Pohroniéval (1:1), valamint az Omonia Nicosiával (1:1), és csak a ciprusi Karmiotissát (4:0) és a Somorját (4:3) tudták legyőzni. Az új bajnoki idény viszont egyelőre álomszerűen alakul számukra. Az első fordulóban meglepetést okoztak azzal, hogy győzni tudtak Nagyszombatban, majd hazai pályán a nagymihályiakat is két vállra fektették. Zsolnán ugyan kaptak egy ötöst, de ezt a Ružomberok 4:1-es kiütésével feledtették. Legutóbb a Podbrezová otthonában szereztek értékes pontot.