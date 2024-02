Niké-liga, 21. forduló: Először vesztett pontokat tavasszal a DAC, az alapszakasz utolsó fordulójában is még izgulhat (VIDEÓ)

Kiegyenlített játékot és sok pontatlanságot hozott az első félidő, gyakran perceken keresztül csak a két tizenhatos között gurult a labda. Mindkét csapatra jellemző volt, hogy az akciókat csak elvétve tudta befejezni lövéssel. A DAC első és egyetlen komolyabb próbálkozását a 11. percben jegyezhettük fel. Andzouana kapott labdát a bal oldalon, majd a tizenhatosba érkezve a rövid alsót vette célba, de Rehák kapus résen volt. A hazaiak olykor perceken keresztül birtokolták a labdát, valamint sikerült saját tizenhatosa elé kényszeríteniük a vendégcsapatot, de a befejezéseknél már ők is problémába ütköztek. Majdnem fél órát kellett várni az első kaput eltaláló lövésükre, de Popović hárítani tudta Kováčik lapos próbálkozását. Nem sokkal az első félidő vége előtt ismét közel állt a gólszerzéshez a Podbrezová, Assinor viszont közelről a DAC kapuja mellé fejelt.

Nagyobb irammal és aktív letámadással kezdte a második játékrészt a vendégcsapat, és ennek hamar meg is lett az eredménye egy gólszerzési lehetőség képében – Vitális lövése ment mellé. Csakhogy a hazaiak ugyanilyen elánnal jöttek vissza a szünetről, ez pedig Kováčik veszélyes lövésével mutatkozott meg. Ezt követően sokáig semmi érdemleges nem történt a pályán, továbbra is sok volt a pontatlanság, nemcsak a lövéseknél, hanem már az akciók felépítésénél is. A hajrában a Podbrezová volt közelebb a gólszerzéshez – először Galčík lövését blokkolták, majd szintén ő volt az, aki pár pillanattal később közelről a kapu mellé durrantott. A ráadás perceiben is meleg volt a helyzet a DAC kapuja előtt, hiszen az üresen érkező Talakov kereste balról ígéretes passzal Okunolát, ő viszont nem tudott a labdához érni a kivetődő Popović és két vendégvédő körében. Az eset során ráadásul meg is sérült a sárga-kékek hálóőrének a feje, néhány percnyi ápolás után pedig a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Igazságosnak mondható a gól nélküli döntetlen, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az alapszakasz utolsó fordulójáig nyílt maradt a harc a felső házba jutásért.

A Slovan Bratislava magabiztos győzelmet aratott a szintén a felsőházba igyekvő Trenčín otthonában. A gól nélküli első félidőt követően Tolić büntetőből szerezte meg a vezetést a pozsonyiaknak, negyed órával később pedig Rodrigues állította be a 0:2-es végeredményt.



A vasárnapi mérkőzések:

FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 0:0

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 51. Tolić (11-esből), 66. Rodrigues



A szombati eredmények:

Spartak Trnava - Banská Bystrica 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 22., 33. M. Ďuriš

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+3. Jambor – 23. Leitner (vla.)

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Ružomberok 2:4 (2:2)

Gólszerzők: 41. Duga, 44. Kuzma – 10. Selecký, 20. Hladík, 54. Boďa, 85. Šefčík



A pénteki eredmény:

FC Košice – MFK Skalica 2:1 (2:1)

Gólszerzők: 12., 23. Medved (a másodikat 11-esből) – 28. Morong



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Marcin (Michalovce) – 7 gól

Medved (Košice) – 7 gól

Tolić (Slovan) – 7 gól

(tt)