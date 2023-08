Niké Liga, 2. forduló: Az újonc ellen feledtetné az eddigi kisiklásokat a DAC

Nem az elvárások szerint kezdődött az új idény a dunaszerdahelyieknél: a grúz Dila Gori ellenében már az Európa Konferencia Liga selejtezőjének első fordulójában búcsúztak a nemzetközi kupaporondtól, a Niké Liga első körében pedig csak gól nélküli döntetlent játszottak a Michalovce otthonában.

„A felkészülést követően mindenképpen magasabbak voltak az elvárások. Kár az Európa Konferencia Ligából való kiesésért és a nagymihályi döntetlenért. Bízom benne, hogy már a Kassa elleni soron következő mérkőzésen megtörjük a góltalansági sorozatunkat, remélhetőleg legalább egy találattal többet szerzünk az ellenfélnél és otthon tartjuk a pontokat. Néha a túlzott akarás miatt nem mennek a dolgok. Viszont ki kell tartanunk és mindent megtenni annak érdekében, hogy újra jöjjenek a gólok. Ha mindent elvégzünk, amire az edzői stáb kér minket, akkor sikeresek leszünk és a kapufák miatti bosszankodást a gólöröm váltja majd fel”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat szlovák középpályását, Milan Dimunt.

A sárga-kékek hétvégén hazai pályán javíthatnak, mégpedig az újonc Košice ellen. A klub 2018 áprilisában jött létre, a 2018/19-es idényben pedig bajnoki címet szerzett a harmadosztály keleti csoportjában, így a következő szezont a másodosztályban kezdhette meg. Sorozatban következett egy ötödik, majd egy tizenhatodik hely, mígnem az elmúlt idényben összejött a bajnoki elsőség. Az eperjesiekkel vívtak nagy csatát, akik sokáig vezettek, ám az utolsó fordulókban botladozni kezdtek, a kassaiak pedig ezt kihasználva átvették az elsőséget, és nem is engedték kicsúszni a kezük közül. A nyár folyamán hét felkészülési mérkőzést játszottak, ezeken pedig felemásan teljesítettek: legyőzték a Pohroniét (5:0), a Liptovský Mikulášt (2:1), a Pardubicét (2:0) és a Diósgyőrt (1:0), ellenben kikaptak a Ružomberoktól (2:3), a Kisvárdától (1:2) és a Bohemianstól (1:4). A csapat védelmében, középpályáján és támadószekciójában is tapasztalt játékosokat találhatunk. A kaput Matúš Kira őrzi, a védelmet Martin Šindelář irányítja, a középpályán Lukáš Greššák és Kristi Qose szűrőként funkcionál, míg a támadásokat a legutóbb Besztercebányán remek idényt maga mögött tudó Michal Faško, a Slovantól megszerzett Zan Medved, valamint a dunaszerdahelyiek egy régi ismerőse, Erik Pačinda segíti. A 34 éves játékos korábban három és fél évet húzott le a Csallóközben, most a negyedik szezonját kezdte meg Kassán. A 2021/22-es idényben 17 gólig jutott, tavaly pedig 10-ig. A keletiek játékerejét és elszántságát bizonyítja az is, hogy egy héttel ezelőtt gól nélküli döntetlent játszottak a címvédő Slovan ellen. Ezen felbuzdulva pedig nagy ambíciókkal érkezhetnek Dunaszerdahelyre is.