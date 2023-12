Niké Liga, 17. forduló: Több mint egy órán át emberhátrányban játszva csikart ki döntetlent a DAC

Jó iramú játékot hozott az első tíz perc, és hamar fel is jegyezhettük az első komolyabb megmozdulást – a trencséni Gong kiszorított helyzetből lőtt a DAC kapuja mellé. A kezdeti nagyobb iram után viszont leült a játék, perceken keresztül csak a két tizenhatos között járt a labda. A két csapat trencséni összecsapásán a sárga-kékek Risvanis szabálytalansága miatt a 23. percben emberhátrányba kerültek, a történelem pedig most megismétlődni látszott. A 21. percben Barišić veszélyesen csúszott oda Gajdošnak, amiért a játékvezető felmutatta neki a sárga lapot. Csakhogy a VAR is vizsgálni kezdte az esetet, majd a spori is visszanézte a szituációt, amelyet követően megváltoztatta ítéletét – visszavonta a sárga lapot, és azonnali piros lappal az öltözőbe küldte a DAC játékosát. A trencséniek nem kezdtek gyors rohamokba, türelmes labdajáratással próbálták felőrölni a hazai védelmet, de az szervezetten működött. Félórányi játék után újabb csapás érte a sárga-kékeket: Andzouana egy megmozdulás során a lábához kapott, majd ugyan visszatért a pályára, de nem sokkal később jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Xisco Muñoz így kénytelen volt ő lecserélni. A trencséniek többnyire beadásokkal és távoli lövésekkel próbálkoztak, de rendre sikertelenül. A 34. percben voltak legközelebb a gólszerzéshez: Bondarenko jó 35 méterről megeresztett egy életerős löketet, ami veszélyesen csapódott lefelé. A labda végül a felső lécen csattant.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első véget ért. A trencséniek birtokolták többet a labdát, míg a hazaiak főként a védekezéssel törődtek, nem kockáztattak feleslegesen. Ismét 20-25 méterről záporoztak a lövések a hazai kapura, de vagy a védők blokkoltak, vagy Popović mutatott be gyönyörű védéseket, vagy célt tévesztettek a próbálkozások. A trencséniek képtelenek voltak nagyobb nyomás alá helyezni a dunaszerdahelyi védelmet – gyakran négy-öt vendégjátékos várta a tizenahatosban a labdát, de a hazaiak szinte kivétel nélkül lefülelték a beadásokat. Ahogy telt az idő, a DAC előtt is csurrant-cseppent egy-egy ígéretesebb lehetőség. A 70. percben Pinto meglógása és veszélyes beadása volt az első intő jel a vendégek számára, nem sokkal később pedig akár gólt is kaphattak volna. A hazaiak gyorsan elvégeztek egy szabadrúgást, a trencséni védelem elaludt, Niarchos pedig szinte senkitől sem zavartatva lőhetett 15 méterről, ám méterekkel elvétette a kaput. Ez volt a hazaiak legnagyobb helyzete a mérkőzésen. A 83. percben egy szép akciót követően ismét a DAC veszélyeztethetett, de Vitális éles szögből nem találta el a kaput. Az utolsó percekben ugyan a hazaiak beszorították a hazai csapatot a kapuja elé, de komolyabb helyzetet már nem tudott kialakítani.

A DAC összességében elégedett lehet az egy ponttal, amit a trencséniek gyenge átütőerejének és helyzetkihasználásának, na meg jól működő védelmének és Popović kapusnak köszönhet.

A mérkőzés: FC DAC 1904 – AS Trenčín 0:0

A játéknap másik mérkőzésén a Ružomberok hazai közönség előtt győzte le a Banská Bystrica együttesét. A vezetést Hlinka révén a vendégek szerezték meg a 34. percben, ám a rózsahegyiek rögtön a fordulást követően egyenlíteni tudtak Boďa találatával, majd bő negyed órával a mérkőzés vége előtt Chrien az állást is megfordította.



A vasárnapi eredmények:

FC DAC 1904 – AS Trenčín 0:0

Piros lap: 21. Barišić (DUN)

MFK Ružomberok – MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (0:1)

Gólszerzők: 48. Boďa, 73. Chrien – 34. Hlinka



A szombati eredmények:

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 0:6 (0:4)

Gólszerzők: 15. Kováčik (öngól), 18., 51. Čavrić, 25. Blackman, 31. Barseghjan (11-esből), 84. Strelec

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Košice 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 33. J. Švec – 5. Medved

MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 28. Marcin – 6. M. Nagy



A pénteki eredmény:

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)

Gólszerző: 45. Gidi



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Barseghyan (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Marcin (Michalovce) – 6 gól

Blahút (Podbrezová) – 6 gól



