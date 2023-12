Niké Liga, 17. forduló: Dupla revanssal kívánna boldog karácsonyt szurkolóinak a DAC

A végéhez közeledik a Niké Liga 2023/24-es kiírásának őszi szakasza. Már csak két forduló van hátra, és noha a DAC jelenleg a felsőházat jelentő 5. helyen áll, egyáltalán nem érezheti magát biztonságban azzal kapcsolatban, hogy a téli szünetet is biztosan ott tölti-e majd. Az új edző, Xisco Muñoz irányításával még veretlenek a sárga-kékek: a sereghajtó aranyosmarótiakat magabiztosan fektették két vállra, legutóbb Besztercebányán viszont nemcsak a hazai csapattal, hanem a pálya talajával is meg kellett küzdeniük. A kiegyenlített játék gól nélküli döntetlent hozott.

A DAC a 2023-as évet nézve már ezen a hétvégén búcsút vesz közönségétől, mégpedig egy olyan együttes ellen, amelyről sokáig azt hihettük, hogy hosszú évek után ismét képes lesz beleszólni a bajnoki címért folyó harcba, ám végül teljesen másként alakultak a dolgok. A trencséniek remekül kezdték az idényt, első kilenc bajnokijukból hetet megnyertek, és több fordulón keresztül vezették a bajnokságot. A Slovan ellen elszenvedett vereséggel viszont valami megváltozott. A Trenčín legutóbbi hét bajnokiján nyeretlen maradt (3 döntetlen, 4 vereség), az első helyről a hetedikre csúszott vissza úgy, hogy már 14 pont a hátránya a listavezető Slovannal szemben, és nem mellesleg időközben a Slovnaft Cuptól is búcsúzni kényszerült, mégpedig a Devínska Nová Ves ellen.

A trencséniek a szezon eleji ámokfutásuk során a DAC-ot is két vállra fektették. A szeptemberben rendezett találkozón a sárga-kékek már a 23. percben emberhátrányba kerültek Risvanis kiállítása miatt, de sokáig tartani tudták a gól nélküli állást. Végül a 69. percben a hazaiak részéről Kmeť megszerezte a mindent eldöntő találatot. A hajrában ugyan az AS is emberhátrányba került, de ezt már a sárga-kékek nem tudták kihasználni. A dunaszerdahelyiek legutóbb tavaly augusztusban fogadták hazai pályán aktuális ellenfelüket, de az a találkozó is a trencséniek győzelmével zárult (1:2). A sárga-kékeknek tehát van miért revansot venniük.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

AS Trenčín – FC DAC 1904 1:0

Pénteken kemény rangadóval indul a forduló, ugyanis a második Žilina a harmadik Spartak Trnavát fogadja. Mindkét együttes remek formában van, a zsolnaiak nyolc, a nagyszombatiak öt meccs óta veretlenek a bajnokságban.

A Slovan a kiszámíthatatlan Podbrezová otthonába látogat. A két csapat szeptemberi találkozóján a pozsonyiak kis híján beleszaladtak a késbe, csupán a hosszabbítás perceiben tudtak fordítani 1:2-ről 3:2-re. Ezúttal sem számíthatnak sétagallopra.

Akárcsak a DAC-nak, a besztercebányaiaknak is kellenek a pontok, hogy biztosíthassák helyüket a felsőházban. Ezúttal Rózsahegyen kell helytállniuk, de szem előtt tartva, hogy az északiak legutóbb 2:2-es döntetlent játszottak a Slovannal, nem lesz könnyű dolguk.

A Michalovce és a Zlaté Moravce is még mindig vár idei első győzelmére, ezúttal pedig mindkét csapatnak reális esélye lesz annak bezsebelésére – a ViOn az újonc kassaiakat, a Michalovce pedig a Skalica együttesét fogadja.



Az alapszakasz 17. fordulójának programja:

December 8. (péntek)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (17:30)



December 9. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica (15:00)

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Košice (15:00)

MFK Ružomberok – MFK Dukla Banská Bystrica (15:00)



December 10. (vasárnap)

FC DAC 1904 – AS Trenčín (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Barseghyan (Slovan) – 6 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Blahút (Podbrezová) – 6 gól

(tt)