Niké Liga, 16. forduló: A Spartak hozta a kötelezőt, a Slovan viszont botlott hazai pályán

A listavezető pozsonyiak az idén nem különösebben nagy játékerőt képviselő Ružomberokot fogadták. Meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést a félidő derekán. Egy hosszú kirúgást követően Zsigmund indította Luteránt, aki visszatette a labdát Múdrynak, ő pedig kapásból kilőtte a kapu jobb oldalát. Hamar érkezett a hazaiak válasza: Abubakari lövése levágódott az egyik védőről, épp az üresen álló Tolić elé, aki a kapu előtt nem is hibázott. Még tíz perc sem telt el a Slovan egyenlítése után, de jött az újabb sokk. Selecký beadását követően Chrien három hazai védővel szemben megnyerte a fejpárbajt, a lehulló labdát pedig a kapu bal oldalába lőtte. Születőben volt a forduló meglepetése, ám a pozsonyiaknak végül másodszor is sikerült egyenlíteniük. A fordulást követően Barseghyan beadása megtalálta Čavrićot, aki visszafejelte a labdát Strelecnek, ő pedig a kapuba pofozta a játékszert. A továbbiakban a hazaiak többször is próbára tették Frühwald kapust, de már nem sikerült fordítaniuk, így a mérkőzés pontosztozkodással ért véget.

A játéknap másik mérkőzésén a Spartak Trnava fogadta a Skalica együttesét. Az első félidőben nem született gól, a fordulást követően viszont Zeljković révén megszerezte a vezetést a hazai csapat. A Spartak kétgólos győzelmét Djuričin állította be a ráadás perceiben.



A vasárnapi eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 2:2 (1:2)

Gólszerzők: 31. Tolić, 58. Strelec – 25. Múdry, 38. Chrien

FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 58. Zeljković, 90+1. Djuričin



A szombati eredmények:

MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 0:0

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina 1:2 (0:2)

Gólszerzők: 65. J. Švec (11-esből) – 20. Essomba, 31. D. Ďuriš

Piros lap: 77. Čonka (ZMO)

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová 1:2 (0:2)

Gólszerzők: 71. Gong – 23. Ridwan, 43. Blahút



A pénteki eredmény:

FC Košice – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 17. Anane, 90+1. Petrák – 86. Magda



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Barseghyan (Slovan) – 6 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Blahút (Podbrezová) – 6 gól



(tt)