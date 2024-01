Nézők nélkül zajlik a pénteki Austria Wien – DAC 1904 felkészülési mérkőzés

A csapat téli felkészülése, amely január 8-án vette kezdetét, már a második feléhez ért és ez holnaptól igaz lesz a mérkőzések szempontjából is, amelyeket a bajnokság indulásáig abszolválnak a sárga-kékek. A négy tervezettből ugyanis pénteken jön a második, amelyen ismét osztrák csapattal találkoznak.

Múlt szombaton a DAC 1:0-ra legyőzte a TSV Hartberg együttesét a MOL Akadémián; a dunaszerdahelyi sikerről az észt Oliver Jürgens találata döntött. Az osztrák Bundesliga negyedik helyezettje után ezúttal a bécsi lilákkal találkoznak, akik a tabella nyolcadik helyén telelnek.

Az Austria Wien számára ez lesz a szezon tavaszi felére való főpróba. Jövő hét pénteken már ugyanis következik számukra a kupanegyeddöntő, amelyen Grazban a hazai Sturm ellen lépnek pályára.

„A téli felkészülés legkeményebb összecsapására számítok, amelyen a begyakorolt dolgokra akarjuk helyezni a hangsúlyt. A játékosok remekül dolgoznak az edzéseken és holnap az Austria ellen is ugyanezt várjuk el tőlük. Összesen öt mérkőzést abszolváltunk közösen, ezek közül négyet hoztunk le kapott gól nélkül. A védekezésben tehát látható a fejlődés, de a támadójátékunkban is ezt kell elérnünk. A meccsen szeretnénk viszontlátni az edzéseken gyakorolt automatizmusokat, akárcsak az egységességet és az egyensúlyt, jobb odafigyelést a védekező pontrúgásoknál, továbbá komolyabb átütőerőt a támadásokban” – sorolta az elvárásait Xisco Muñoz vezetőedző, aki az Austria ellen is több fiatal játékosnak szavaz bizalmat.

„Sérülés és betegség miatt Goure, Csinger, Redzic, Veselovský és Gavrić sem bevethető. Utóbbi már a csapattal edz, ám még néhány hétre szüksége van a teljesértékű visszatérésre. Krivokapić szerepeltetése kérdéses bokaproblémák miatt. Jürgens próbajátéka letelt, visszatért Újpestre, a klubvezetés tárgyal az átigazolásáról. A projektben résztvevő srácok kellemes meglepetést okoztak a múlt héten, amiért jár a dicséret az akadémia edzőinek. Holnap Zemko, Žiga, Angyal, Vidnyánszky és Kucman utazik velünk” – ismertette a DAC szakvezetője.

Ammar Ramadan az Ázsia-kupán szerepel Szíriával. Filip Kaša és Aleš Čermák röviddel a Hartberg elleni mérkőzést követően ismét csatlakoztak az edzésfolyamathoz, amelyben továbbra is részt vesz Nathan Somorjáról és a győri Keresztes Krisztián.

Az Austria Wien – DAC 1904 felkészülési mérkőzést 2024. január 24-én, pénteken 15:00 órai kezdettel rendezik. A helyszín az ellenfél stadionja, a Generali-Arena lesz, a hazai klub döntése alapján a találkozó nézők nélkül zajlik és élő közvetítés sem lesz.



