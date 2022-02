Nagy hírt jelentett be a DAC Kalmár Zsolttal kapcsolatban

A magyar válogatott futballista eredeti szerződése idén júniusig szólt, most pedig mindkét fél megegyezett a további hároméves együttműködésben.

Kalmár Zsolt 2017 augusztusában a német élvonalbeli RB Leipzig együttesétől érkezett kölcsönben a Csallóközbe, amely egy év után átigazolássá véglegesült. Kalmár akkor egy hároméves, 2021 nyaráig szóló kontraktust írt alá, amelyet 2019 júniusában további egy szezonnal meghosszabbítottak a felek.

A Győrben született, 27-szeres válogatott játékos rögtön a szlovákiai szerepvállalása legelejétől a sárga-kékek legnagyobb erősségei és az egész Fortuna Liga legjobbjai közé tartozott. Komoly szerepe volt abban, hogy a DAC sorozatban négy alkalommal is a dobogón végzett, és kiharcolta az európai kupaszereplés jogát. Tavaly az ÚLK által szervezett hivatalos szakértői szavazás alapján ő lett a 2020/21-es szezon legjobbja. A DAC szurkolói négyszer választották a félszezon legjobbjának (ez rekord), háromszor pedig a második helyen végzett.

Kalmár eddig 113 tétmérkőzésen viselte a DAC mezét, amelyeken 39 gólt szerzett. A Fortuna Ligában 93/35, az Európa-ligában 11/1, a Slovnaft Cup-ban pedig 9/3 a mérlege. Ezek a számok lassan már egy éve, a súlyos térdsérülése óta változatlanok, amit az Andorra elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőn szenvedett el.

„Nagyon boldog vagyok, amiért sikerült megegyeznünk a szerződéshosszabbításban, és remélhetőleg további sikeres esztendőket töltök majd el Dunaszerdahelyen. Nagy köszönet jár a klubnak, amiért egy ilyen súlyos sérülés után is bíznak bennem és mindenben támogatnak. Bízom benne, hogy ezt minél hamarabb a pályán is meg tudom hálálni. Szeretnék külön köszönetet mondani Világi Oszkár klubtulajdonosnak, Jan Van Daele sportelnöknek és mindenkinek, aki a felépülésemet segíti. Jól haladok, ugyanazokat az edzéseket csinálom, mint eddig, de semmit sem szeretnék elkapkodni. Bízom benne, hogy a szezon tavaszi felében már pályára tudok lépni, és minden úgy alakul majd, ahogy azt szeretném” – mondta a szerződése aláírását követően a 26 éves középpályás, és még hozzáfűzte:

„Már ősszel jeleztem a klub felé, hogy továbbra is itt képzelem el a jövőmet. Szerencsére mindenben meg tudtunk egyezni, aminek nagyon örülök. Huszonkét évesen kerültem Dunaszerdahelyre, ahol már lassan öt éve futballozom. Akkoriban azt gondoltam, hogy egy évnyi kölcsönjáték után tovább lépek, de olyan mértékű támogatást és szeretet kaptam a klubtól és a szurkolóktól, amely mondhatni, ideláncolt. A kölcsönjátékom után kaptam egy ajánlatot a DAC-tól, hogy folytassam a Csallóközben a pályafutásom. Azzal, hogy rábólintottam, a karrierem legjobb döntését hoztam meg. Természetesen voltak olyan időszakok is, amikor tovább akartam lépni, hiszen nekem is a céljaim között szerepel egy erősebb bajnokságba való igazolás, de a sors is úgy akarja, hogy a DAC-ot képviseljem, és itt érjek el sikereket. Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak, és bízom benne, hogy ki is töltöm az új kontraktusomat. Szeretnék már komoly sikereket elérni Dunaszerdahelyen és kupákat szerezni.”

„Először is szeretném kifejezni az örömömet, amiért sikerült szerződést hosszabbítanunk a bajnokságunk egyik legjobb játékosával. Zsolt egy olyan futballista, aki szereti a DAC-ot és ezt a régiót, ezért velünk kötötte össze a jövőjét. A tárgyalások nem voltak egyszerűek, sem pedig egyértelműek Zsolt súlyos sérülése miatt. Néhány héttel ezelőtt azt nyilatkoztam, hogy mindkét félnek megvannak az elvárásai, és meg kell védeniük a saját érdekeiket. Nagyon boldog vagyok, amiért a tárgyalások során nagyon őszinték voltunk egymással, aminek egy kiegyensúlyozott kockázatú szerződés-hosszabbítás lett a jutalma. Ez pedig reménnyel tölt el minket, hogy Zsolt olyan erősen fog visszatérni, amilyen a sérülése előtt volt. Ugyanakkor azt is világossá tettük, hogy nem siettetjük a pályára való visszatérését, elég időt adva a sérüléséből való tökéletes felépülésre. Szeretnék ismét köszönetet mondani Zsoltnak és a képviselőinek, továbbá sikeres felépülést kívánni klubunk sárga-kék színeiben” – tette hozzá a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



